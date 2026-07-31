В Киеве демонтируют защитные конструкции с памятников: почему это делают еще во время войны

Длительное нахождение памятников под укрытиями приводит к накоплению влаги, появлению грибков и постепенному разрушению материалов.

В Киеве демонтируют защитные конструкции с памятников, в настоящее время начались работы у памятника Лесе Украинке. Как сообщает Киевская городская государственная администрация в своем Telegram-канале, за более чем четыре года войны "характер угроз изменился".

"Защитные конструкции, которые в начале полномасштабного вторжения помогали снизить риск повреждения памятников, сейчас уже не могут эффективно защитить их от современных средств поражения", - отметили в КГГА.

В то же время, подчеркнули в администрации, длительное нахождение памятников под укрытиями приводит к накоплению влаги, появлению грибков и постепенному разрушению материалов.

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Таким образом, демонтаж защитных конструкций позволяет постоянно контролировать техническое состояние памятников, своевременно проводить профилактические и реставрационные работы.

"Такой подход помогает лучше сохранять культурное наследие в условиях войны. Именно поэтому в Киеве проводят поэтапную разконсервацию памятников", - говорится в сообщении.

В настоящее время коммунальные службы Печерского района демонтируют защитные конструкции вокруг памятника Лесе Украинке. Ранее в Киеве уже расконсервировали памятник княгине Ольге и завершили очистку памятника Николаю Лысенко.

"По завершении этих работ планируется демонтировать защитные конструкции и с памятника основателям Киева в Наводницком парке", - добавили в КГГА.

Археологическая находка в Киеве

Как сообщал УНИАН, ранее украинские археологи исследовали древнерусский некрополь на окраине Киева и обнаружили в нем немало исторических артефактов XII века.

Так, в частности, была обнаружена серия женских украшений: 11 бронзовых подвесок-лунниц и два семилопастных височных кольца.

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