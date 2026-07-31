Август в Украине начнется с 35-градусной жары

Особенно высокая температура ожидается на западе страны.

В начале августа уркаинцев ждет по-настоящему летняя погода с жарой и обилием солнца. 1 и 2 числа по всей стране будет сухо и ясно, благодаря чему температура повысится до +30°...+35°, только на северо-востоке будет чуть легче, +26°...+29°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Согласно прогнозу, в Киеве в субботу будет ясно, температура воздуха ночью +18°, днем +31°. В воскресенье ночью ожидается +19°, а днем +32°, ясно.

Во Львове в субботу ночью +20°, днем +33°, ясно. В воскресенье ночью +20°, днем +33°, ясно.

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В Луцке в субботу ночью +18°, днем +31°, ясно. В воскресенье - ясно, ночью +20°, днем +32°.

В Виннице в субботу будет ясно. Температура воздуха +17°...+30°. В воскресенье температура будет +18°...+32°, ясно.

В субботу в Одессе будет ясно, температура ночью +21°, днем +27°. В воскресенье - ясно, +23°...+27°.

В Харькове в субботу температура ночью составит +16°, днем +27°, ясно. В воскресенье столбики термометров покажут +17°...+29°, ясно.

В Днепре в субботу - ясно, температура ночью +17°, днем +27°. В воскресенье температура составит +18°...+29°, ясно.

В Симферополе в субботу - ясно, +18°...+29°. В воскресенье +19°..+30°, ясно.

Жителей Мариуполя в субботу ожидает ясная погода, температура ночью +18°, днем +31°. В воскресенье ночью ожидается +19°, днем +32°, ясно.

В Краматорске в субботу будет облачно с прояснениями. Температура ночью +15°, днем +28°. В воскресенье будет ясно, ночью +15°, днем +30°.

В Северодонецке завтра будетнебольшая облачность, температура ночью +16°, днем +27°. В воскресенье - ясно, температура составит +16°, днем +29°.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу будет ясно. Температура ночью +12°, днем до +27°. В воскресенье ночью температура составит +12°, днем столбики термометров покажут +27°, ясно.

В Моршине на Львовщине в субботу ночью будет +15°, днем +22°, ясно. В воскресенье - ясно. Температура ночью составит +16°, днем +31°.

В Трускавце в субботу ясно, температура до +31°. В воскресенье - ясно, температура +15°...+29°.

В Сваляве завтра ожидается ясная погода, до +33°. В воскресенье - ясно, +19°...+33°.

В Затоке в субботу - ясно, ночью +19°, днем +28°. В воскресенье - ясно, температура +20°...+29°.

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