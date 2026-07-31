Металлургия может не выдержать одновременного удара со стороны тарифов, квот ЕС и проблем с экспортом, – эксперт GMK Center

Украинская металлургия оказалась в критической ситуации из-за одновременного воздействия торговых ограничений ЕС, проблем с морским экспортом и повышения внутренних тарифов. В отсутствие дополнительной поддержки отрасль может не выдержать такой нагрузки, а остановки предприятий рискуют стать массовыми. Об этом заявил главный аналитик GMK Center Андрей Тарасенко, комментируя текущую ситуацию в отрасли.

По его словам, на предприятия одновременно давят механизм CBAM, новые квоты Евросоюза на украинскую металлопродукцию, фактическая блокировка морского экспорта и повышение тарифов в транспортной и энергетической сферах.

"Все совпало в один момент. К CBAM и квотам добавилась остановка морского коридора. Сейчас это даже самая большая проблема, потому что под ударом оказались 50% экспорта стали, 95% экспорта чугуна и 50% поставок железной руды, а также 70% импорта угля", – отметил Тарасенко.

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Он подчеркнул, что предприятия, работающие на экспорт, не могут компенсировать рост затрат повышением цен, ведь они формируются мировым рынком. В отличие от компаний, ориентированных на внутреннего потребителя, металлургические предприятия вынуждены самостоятельно покрывать все дополнительные расходы.

По оценке аналитика, уже объявленные остановки отдельных предприятий вряд ли будут последними. Дополнительное повышение тарифов лишь ухудшает ситуацию для производителей, которые уже потеряли значительную часть экспорта.

Отдельной проблемой он назвал торговые отношения с ЕС, ведь Украина не смогла добиться ни отсрочки CBAM, ни исключений из новых импортных квот.

"На сегодняшний день ситуация в отрасли хуже, чем была в 2022 году. Тогда потерю морского экспорта удалось компенсировать поставками в ЕС, когда наши европейские партнеры устранили все торговые барьеры для украинской продукции. Теперь же ситуация противоположная – после введения импортных квот на украинскую сталь в ЕС отечественные предприятия потеряют 1,3–1,5 млн экспорта в год, или до 60%", – отметил он.

По мнению Тарасенко, в ближайшие месяцы приоритетом должна стать активизация переговоров с Европейской комиссией по пересмотру торговых ограничений, а также внедрение внутренних механизмов поддержки промышленности.

В то же время он отметил, что ключевым фактором неопределенности остаются военные риски. Дальнейшие атаки на транспортную, портовую и энергетическую инфраструктуру могут существенно ухудшить экономическую ситуацию, а любые экономические прогнозы в таких условиях остаются зависимыми от развития ситуации с безопасностью.

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