Строятся многоуровневые укрепления: Украина усиливает оборону на границе с Приднестровьем

Ситуация находится под контролем, но ведется упреждающая подготовка.

На юго-западном направлении границы, вблизи непризнанного Приднестровья, Силы обороны Украины наращивают оборонный потенциал из-за потенциальных рисков и присутствия там российского военного контингента, говорится в сообщении мониторингового проекта DeepState в Telegram.

"В регионе активно строится многоуровневая система фортификаций. Параллельно создаются инженерные заграждения и развивается сеть рокадных дорог, что позволяет повысить мобильность подразделений и обеспечить быструю переброску сил в случае необходимости", – говорится в сообщении.

Особое внимание, как отмечается, уделяется проверке боевой готовности. В частности, командование инспектирует подразделения, оценивает их обеспечение, укомплектованность и состояние укреплений. Также анализируется способность выполнять задачи в условиях возможного обострения.

Кроме того, в регионе проверяется готовность больниц и системы эвакуации к потенциальному росту нагрузки, чтобы в случае необходимости обеспечить быстрое реагирование.

"Основная цель этих мероприятий – повысить устойчивость обороны на юго-западном направлении и гарантировать, что Силы обороны будут готовы к любому развитию событий. Украинское командование подчеркивает: ситуация находится под контролем, но подготовка ведется на опережение", – отметили аналитики.

Последние новости о Приднестровье

Как сообщал УНИАН, секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил о якобы новой опасности для россиян, проживающих в Приднестровье, и добавил, что Москва "будет принимать все меры для их защиты".

В то же время военный обозреватель Денис Попович уверен, что в настоящее время РФ не способна перебросить в этот регион достаточное количество своих военных. Он подчеркнул, что этот район изолирован, его окружают государства, не имеющие дружеских отношений с РФ.

