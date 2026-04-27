Трегубов подтвердил факты искажения отчетов для командования на фоне скандала с 14-й ОМБр

Как сказал пресс-секретарь, корень зла кроется в старой "советской школе", где принято скрывать проблемы.

В рядах Вооруженных сил Украины существует серьезная проблема с достоверностью докладов, которые передаются командованию "наверх". Об этом сообщил спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов в эфире телеканала "Суспільне".

В частности, его спросили о том, какова реальная ситуация в зоне ответственности 14-й отдельной механизированной бригады и насколько доклады для командования о действительном положении дел отличались от реальности.

Случаи искажения докладов

"На самом деле, у нас большая проблема в войсках. В принципе, как у нас, так и у противника: это то, что очень часто те доклады, которые идут наверх, на каждом этапе немного искажаются в более позитивную сторону. Это факт. Этот факт не нужно скрывать, об этом нужно говорить", – отметил Трегубов.

По его словам, раньше, например, два года назад, большой проблемой было то, что не докладывали о позициях, которые фактически были оставлены, то сейчас такая проблема уже фигурирует гораздо реже. Однако в случае с 14 ОМБР военные были на позиции, но не было доклада о том, в каком состоянии они там находились, какова была их реальная боеспособность и условия пребывания.

"Мы формально знали о том, что позиция там есть, позиция удерживается. Но не поступала информация о том, в каком состоянии находятся люди, которые там находились. И это большая проблема", – подчеркнул Трегубов.

Как подытожил спикер, из-за советской культуры отчетности реальное положение дел на позициях часто приукрашивают.

Логистика превратилась в ад

При этом он добавил, что сейчас продолжаются проверки по обеспечению всем необходимым военных на всем участке ответственности Группировки объединенных сил.

"Надо понимать, что на том этапе, на котором сейчас находится война, и для нас, и для противника – логистика превратилась в отдельный ад. Сейчас каждая логистическая операция на каждую отдельную позицию выглядит гораздо более рискованной, гораздо менее стабильной, и фактически каждая такая операция является искусственной. То есть речь идет о том, что каждый раз нужно задействовать значительно больше не только сил и средств, но и значительно более сложное планирование", – подчеркнул Трегубов.

По его словам, существует риск поражения логистических маршрутов вражескими беспилотниками на расстоянии 20 км от линии разграничения. И для проведения логистики нужно это учитывать, а также учитывать переменные факторы. Одним из таких факторов является фактор погоды. Например, если есть шквальный ветер, то логистика может быть упрощена. Каждый раз логистика является отдельной сложной задачей. Такова нынешняя особенность войны. В каждом отдельном корпусе, части или бригаде вопросы логистики решаются локально.

Трегубов добавил, что есть такие позиции, куда даже наземные роботизированные комплексы нормально не могут добраться, потому что эти средства не являются абсолютно всепроходными и могут быть поражены врагом.

Происходят ли ротации

Вместе с тем он сообщил, что о ротации украинских бойцов говорить не может, поскольку этот вопрос "подвергает их непосредственной опасности именно в момент ротации". Поэтому анонсировать или раскрывать этот момент не следует.

При этом он подтвердил, что были предприняты определенные усилия по налаживанию логистического обеспечения украинских защитников на позициях.

Кризис в бригаде

Как сообщал УНИАН, в сети Threads появилась информация о том, что в 14-й отдельной механизированной бригаде ВСУ происходят перебои с обеспечением продовольствием на отдельных позициях.

На фоне скандала Генеральный штаб ВСУ отстранил командира 14-й отдельной механизированной бригады от должности. Также был уволен с должности и назначен с понижением командир 10-го армейского корпуса.

После публичного резонанса проблем с обеспечением в зоне 14-й отдельной механизированной бригады, Командование Группировки объединенных сил сразу начало проверку по всей вертикали управления 10-го корпуса.

Командование Группировки объединенных сил требует от командиров всех уровней не допускать перебоев в обеспечении продовольствием украинских защитников.

Новоназначенный командир 14-й ОМБР полковник Тарас Максимов пообещал бойцам ротацию.

