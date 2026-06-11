Почему Путин мешает поиску мира: канадский генерал рассказал об условиях завершения войны

Основой длительного мира может стать только военная победа Украины над Россией.

Пока Российская Федерация остается под властью диктатора Владимира Путина, добиться прочного мира с оккупантами будет крайне сложно. Такое мнение в интервью Укринформу высказал бывший заместитель командующего Командованием воздушно-космической обороны Северной Америки и командующий Объединенным оперативным командованием Канады, генерал-лейтенант Кристофер Коутс.

"Смерть Путина – это первое необходимое условие для мира. К сожалению, мне очень трудно представить длительный мир, пока Путин остается у власти. Более фундаментальной основой такого мира я считаю только военную победу Украины", – сказал он.

Он рассказал, что со временем все более скептически относится к мнению, что территориальные уступки могут обеспечить длительное перемирие с РФ. Однако, по его мнению, это поможет достичь временной паузы. Но, если Россия при этом сохранит имперские амбиции, то "она восстановит силы и снова вернется к войне".

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Он объяснил, почему Украине важно продолжать наносить удары по НПЗ и нефтяной инфраструктуре РФ, назвав такие удары стратегическими. Дело в том, что это заставляет Россию "рассредоточивать ресурсы, сокращает ее доходы и напоминает россиянам, что война имеет свою цену". Также удары заставляют Россию защищать большую территорию и рассеивать силы. Кроме того, они сокращают поступления в бюджет. И ко всему – оказывают важный психологический эффект на украинцев:

"Возможность наносить ответные удары имеет большое значение как для морального духа, так и для чувства справедливости".

Генерал подчеркнул, что сами по себе удары не решат исход войны, но они являются "важной частью более широкой стратегии".

Удары по РФ – последние новости

Напомним, что в Краснодарском крае РФ поражен нефтеперерабатывающий завод "Афипский". Завод производит дизельное топливо, бензины, мазут и другие нефтепродукты. Это одно из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий юга РФ. Годовой объем его переработки составляет 6,25 млн тонн в год.

Накануне были опубликованы спутниковые снимки нефтяной базы "Грушова" в Краснодарском крае, которая пострадала от пожара после удара беспилотников 8 июня. Это одно из крупнейших хранилищ нефтепродуктов на Кавказе. Снимки показали, что уничтожено или повреждено как минимум четыре резервуара с топливом. Всего после двух последовательных атак ВСУ повреждено 10–15 резервуаров.

10 июня приостановил работу Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод, который также был целью украинских беспилотников. Куйбышевский НПЗ входит в состав Самарского нефтеперерабатывающего хаба "Роснефти". Также в него входят Новокуйбышевский и Сизранский НПЗ, и оба завода также остановлены после атак.

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