Миллионеры меняют страну проживания: почему богачи массово уезжают из США, - The Economist

В 2025 году страну проживания сменили более 140 тысяч миллионеров – это абсолютный рекорд.

Мировая нестабильность заставляет даже самых богатых людей искать новые места для жизни. Если раньше состоятельные граждане переезжали преимущественно из-за выгодных налогов, то теперь все чаще главными мотивами становятся безопасность, политическая неопределенность и желание иметь "запасной план", пишет издание The Economist.

По оценкам исследовательской компании New World Wealth, в 2025 году страну проживания сменили более 140 тысяч миллионеров – это абсолютный рекорд. В 2026 году показатель может вырасти до 165 тысяч человек. В то же время объем мировой индустрии инвестиционной миграции, которая помогает состоятельным клиентам получать виды на жительство или гражданство других государств, достиг около 40 млрд долларов, что вдвое больше, чем шесть лет назад.

Одним из главных центров притяжения для состоятельных людей в последние годы стал Дубай. Эмират активно привлекал бизнесменов из стран Азии, Африки и Ближнего Востока благодаря низким налогам и простым условиям для переезда. Однако после обострения ситуации на Ближнем Востоке часть потенциальных мигрантов начала рассматривать альтернативные направления.

Видео дня

Эксперты отмечают рост интереса к переезду среди состоятельных жителей западных стран. В Великобритании волна запросов началась еще после пандемии. Французов, немцев и испанцев все больше беспокоят возможные налоговые изменения. Впервые эти страны попали в список государств, которые теряют больше богатых жителей, чем привлекают.

Наиболее заметной тенденцией стал рост интереса к второму гражданству среди американцев. По словам представителей отрасли, США превратились из второстепенного рынка в главный источник клиентов. Многие состоятельные граждане Соединенных Штатов стремятся получить право на проживание в Европе из-за обеспокоенности внутриполитической ситуацией и желания иметь альтернативные возможности для путешествий и ведения бизнеса.

Несмотря на это, сами США продолжают оставаться привлекательными для иностранных инвесторов. Сохраняется высокий спрос на программу EB-5, которая предусматривает получение иммиграционных преимуществ в обмен на инвестиции. В то же время предложенная Дональдом Трампом программа Gold Card пока не вызвала значительного интереса из-за высокой стоимости и неопределенности относительно ее правового статуса.

Между тем все больше государств пытаются заработать на спросе со стороны богатых иностранцев. Новые программы гражданства или резидентства за инвестиции запускают страны Карибского бассейна, Азии и Океании. В то же время правительства ужесточают проверки кандидатов, опасаясь, что такие схемы могут использоваться для отмывания средств или обхода санкций.

Миграция – главные тренды современности

Следует отметить, что операция Израиля и США против Ирана заставила Катар приостановить работу важнейшего энергетического объекта – комплекса Рас-Лаффан. В своей статье для The Times Эд Конвей, руководитель Национального института экономических и социальных исследований, рассматривает важный риск: человеческий фактор. Экономическое чудо Эмиратов построено на труде экспатов (гастарбайтеров, – ред.). Их заманили низкими налогами и высокими зарплатами. По данным Всемирного банка, 77% населения Катара – некоренные жители. В ОАЭ этот показатель составляет 74%, в Кувейте – 67%. Это абсолютный мировой рекорд, и такого больше нигде в мире нет. И теперь эти люди рассматривают перспективы дальнейшего выезда из стран региона.

Также Служба внешней разведки Украины (СВР) заявила, что количество индийских рабочих в России за последние пять лет выросло в 22 раза из-за постоянного дефицита рабочей силы в стране, пишет Kyiv Post. По словам разведчиков, Северная Корея также стала основным источником новых работников для РФ, ведь дискриминационная политика в отношении мигрантов из Центральной Азии, которые с 1990-х годов составляют большинство иностранной рабочей силы в России, продолжается, несмотря на дефицит.

Вас также могут заинтересовать новости: