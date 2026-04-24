Скандал с питанием в 14 ОМБР: командование проверяет вертикаль управления 10 корпуса

Командование Группировки объединенных сил требует от командиров всех уровней не допускать перебоев в обеспечении продовольствием украинских защитников.

Как говорится в сообщении Группировки объединенных сил в Telegram, ситуация с обеспечением позиций военнослужащих 14 ОМБР – это ужасный "управленческий" позор.

"Проблемы с логистикой и условиями на позициях возникли не вчера – это следствие длительных управленческих решений на уровне корпуса и его взаимодействия с подразделениями. При этом на разных уровнях звучали доклады о том, что ситуация организована и контролируется, что, как все увидели, не соответствует действительности", – говорится в сообщении.

В связи с этим отмечается, что это касается и организации работы беспилотников, и общей системы поражения противника, в частности его возможностей влиять на нашу логистику и воздушное пространство на этом направлении. Также существует значительная проблема с недостаточным количеством ресурсов для противодействия вражеским расчетам и их инфраструктуре, которые создают такие условия для наших войск.

Впрочем, в Группировке объединенных сил отмечают, что эти проблемы не остаются без внимания – они регулярно поднимаются в докладах командования объединенных сил. Параллельно ведется работа над их решением.

"Мы не стоим в стороне. Представители командования постоянно работают с корпусами и бригадами: помогают выстраивать систему БПС, наладить разведку и планирование, улучшить обеспечение дронами и наземными роботизированными комплексами, в том числе для нужд логистики", – говорится в сообщении.

Утверждается, что эта работа проводится во всех корпусах на направлении.

"После публичного резонанса проблем с обеспечением в зоне 14-й омбр и публикации фото истощенных голодом бойцов, Командование Группировки объединенных сил сразу начало проверку по всей вертикали управления 10-го корпуса", – отмечается в сообщении.

При этом для поддержки подразделений были немедленно дополнительно выделены ресурсы.

Кроме того, командующий группировкой связался с командиром военнослужащих и предложил всю необходимую помощь.

"Командование Группировки объединенных сил требует от командиров всех уровней не допускать подобных ситуаций и своевременно докладывать напрямую Командующему о проблемах", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, сначала в сети Threads появилась информация о том, что в 14-й отдельной механизированной бригаде ВСУ происходят перебои с обеспечением продовольствием на отдельных позициях.

Командира 14-й отдельной механизированной бригады отстранили от должности после огласки о перебоях в обеспечении продовольствием. Также уволен с должности и назначен с понижением командир 10-го армейского корпуса.

