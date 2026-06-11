Переработка нефти в РФ рухнула до самого низкого уровня за два десятилетия, - Вloomberg

Это следствие украинских атак по российской нефтяной инфраструктуре.

По итогам мая добыча нефти в России упала до самого низкого уровня за год. Об этом говорится в отчете Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК).

В мае в России добывали в среднем 9,009 млн баррелей нефти в сутки. Это на 690 тысяч баррелей ниже уровня суточной добычи, в соответствии с соглашением с ОПЕК. Данные не включают добычу конденсата.

Как пишет Вloomberg, падение нефтедобычи произошло на фоне беспрецедентных атак Украины на нефтяную инфраструктуру РФ. Авторы отметили, что добыча нефти в России снижается с конца прошлого года. При этом темпы падения замедляются, в сравнении с предыдущими месяцами. Но оно, вероятно, "усилит давление на нефтяные рынки, где цены остаются высокими из-за продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке". Издание напомнило, что Россия входит в тройку крупнейших мировых производителей нефти. И при этом ее экспортная нефть не прозодит через Ормузский пролив, который фактически закрыт с начала войны с Ираном.

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Однако на российскую нефтедобычу влияет Украина. А в мае украинские атаки на российскую нефтяную инфраструктуру активизировались. по подсчетам авторов, 31 атака пришлась на нефтеперерабатывающие заводы, морские экспортные терминалы и трубопроводную инфраструктуру РФ.

"Это самый высокий месячный уровень с момента полномасштабного вторжения Кремля в Украину, целью которого является ограничение доходов Москвы от роста цен на нефть", - указали журналисты.

Также авторы привели мнение аналитиков из центра EA Analytics. Они считают, что в мае украинская армия сосредоточилась на ударах по нефтеперерабатывающим предприятиям. В результате темпы переработки нефти в России упали "до самого низкого уровня за два десятилетия".

Это, пишут авторы, побудило российских производителей перенаправить нефть на экспортные рынки. По данным отслеживания танкеров, собранным изданием, средний объем морских перевозок нефти за четыре недели вырос до 3,64 млн баррелей в сутки за период до 31 мая. Для сравнения, в среднем за четыре недели до 17 апреля этот показатель составлял 3,17 млн ​​баррелей в сутки, когда Украина атаковала экспортные терминалы.

Может ли Россия заработать на повышении мировых цен на нефть

Напомним, что мировые цены на нефть выросли после начала войны в Иране - марка нефти Brent стоит на уровне 92 долларов за баррель. В результате повышения цен Россия, как третий по величине мировой производитель нефти после США и Саудовской Аравии, получает больше доходов от экспорта. Однако, российская экономика имеет ограниченный потенциал для роста, что создает неочевидную проблему для Москвы.

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