Опубликован антирейтинг туристических мест, которые только разочаровуют путешественников

Люди жалуются на переполненность и завышенные цены.

Туристические места, входящие в списки обязательных для посещения, не всегда оправдывают ожидания путешественников. Исследование, основанное на анализе почти 100 тысяч отзывов о 200 популярных туристических объектах, определило локации, которые чаще всего оставляют гостей разочарованными, сообщает Euronews.

Среди основных причин недовольства туристы называли большие толпы людей, завышенные цены и впечатления, которые оказались значительно скромнее созданного вокруг них ажиотажа.

Помимо отдельных достопримечательностей, исследователи оценили и туристическую привлекательность стран в целом. Лидерами по доле разочарованных посетителей стали Великобритания и Канада – по 7,9% негативных отзывов. Третье место заняли США с показателем 7,5%.

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Среди городов больше всего негативных впечатлений у туристов оставляют:

Сиэтл – 8,9%.

Будапешт – 6,3%.

Лондон – 6%.

Бангкок – 6%.

Также исследование показало, что шесть из десяти самых разочаровывающих туристических объектов мира расположены в Северной Америке.

Парк развлечений Alton Towers

Второй год подряд первое место в рейтинге самых разочаровывающих туристических локаций занимает парк развлечений Alton Towers, расположенный в графстве Стаффордшир в Англии.

Согласно исследованию, 38,2% отзывов о парке содержат негативные оценки. Чаще всего посетители жаловались на большие очереди, переполненность и несоответствие стоимости полученному впечатлению.

Именно Alton Towers получил наибольшее количество жалоб относительно соотношения цены и качества: 15% всех отзывов содержали претензии к стоимости посещения, тогда как средний показатель по исследованию составлял лишь 1,3%.

Интересно, что наибольшее недовольство у гостей вызывали не аттракционы, а уровень обслуживания. Посетители также жаловались на, по их мнению, не совсем понятную информацию о билетах и необходимость дополнительно платить за отдельные услуги, в частности за питание, напитки или доступ к определенным зонам парка.

Впрочем, для крупнейшего тематического парка Великобритании есть и положительные новости. В прошлогоднем рейтинге доля негативных отзывов достигала 49,4%, тогда как сейчас она снизилась до 38,2%, что свидетельствует об определенном улучшении ситуации.

Georgia Aquarium, Атланта, США

Океанариум Georgia Aquarium в Атланте является домом для десятков тысяч морских обитателей и входит в число самых известных аквариумов мира. Однако именно он занял второе место в рейтинге самых разочаровывающих туристических объектов.

Исследование показало, что 19,6% отзывов об этом месте содержат негативные оценки. При этом 10% посетителей жаловались на чрезмерное количество людей или проблемы с доступом к отдельным зонам, а еще 6,2% считали, что впечатления от посещения не соответствуют стоимости билета.

Horseshoe Casino, Луизиана, США

Еще одна локация с американского Юга – казино Horseshoe Casino в Луизиане, которое предлагает гостям настольные игры, игровые автоматы, покерные залы и широкий выбор ресторанов, включая стейкхаус и круглосуточный бургер-бар.

Несмотря на разнообразие развлечений, 18,6% посетителей оставили негативные отзывы. В 16,6% таких комментариев встречались слова вроде "скучно", "изношенно", "переоценено" или "требует ремонта", что свидетельствует о несоответствии заведения ожиданиям многих гостей.

Купальни Сечени, Будапешт, Венгрия

Купальни и бассейн Сечени в Будапеште являются крупнейшим лечебным термальным комплексом Европы и входят в список обязательных мест для многих туристов, посещающих венгерскую столицу.

Впрочем, не все гости остаются довольны визитом. Согласно исследованию, 16,6% отзывов о купальнях содержали негативные оценки.

Чаще всего туристы жаловались на переполненность комплекса и проблемы с доступностью отдельных услуг. Такие замечания содержались в 7,2% всех отзывов, тогда как средний показатель для всех исследованных локаций составлял всего 2,1%.

Ripley’s Aquarium of Canada, Торонто, Канада

Расположенный возле знаменитой телебашни CN Tower, Ripley’s Aquarium of Canada является крупнейшим крытым океанариумом страны. Здесь обитают более 20 тысяч морских животных, а посетителям предлагают многочисленные интерактивные экспозиции.

Однако даже это не уберегло объект от критики. 16% гостей оставили негативные отзывы о посещении океанариума.

При этом 9,6% посетителей упоминали о чрезмерном количестве людей, что стало одним из худших показателей в этой категории. Еще 5% туристов считали, что цена билета не соответствует полученным впечатлениям.

Топ-10 самых разочаровывающих туристических аттракций мира:

Alton Towers (Стаффордшир, Великобритания) – 38,2% негативных отзывов.

Georgia Aquarium (Атланта, США) – 19,6%.

Horseshoe Casino (Луизиана, США) – 18,6%.

Купальни Сечени (Будапешт, Венгрия) – 16,6%.

Ripley’s Aquarium of Canada (Торонто, Канада) – 16%.

Universal Islands of Adventure (Орландо, США) – 15,6%.

Siam Park (Тенерифе, Испания) – 13,4%.

Space Needle (Сиэтл, США) – 12,6%.

Graceland (Мемфис, США) – 12,6%.

Святилище Фусими Инари Тайся (Киото, Япония) – 12%.

Добавим, что для подготовки рейтинга эксперты компании Radical Storage проанализировали туристические объекты в 50 самых посещаемых странах мира. За основу взяли перечень из 5832 достопримечательностей и аттракционов, сформированный на базе отчетов EuroMonitor Top 100 City Destinations и Mastercard Global Cities Index.

На следующем этапе из списка исключили объекты, которые имели менее 2000 отзывов. Также из-за продолжающихся войн не учитывались туристические локации в России, Украине и Израиле.

В итоге исследователи проанализировали 99 547 отзывов посетителей. Для оценки было использовано 90 ключевых слов, которые чаще всего встречаются в описаниях негативного опыта. При этом из расчетов убрали ложные совпадения вроде фразы "не разочаровал". Вместо этого внимание сосредоточили на словах и выражениях типа "скучный", "неудобный для посещения", "разочаровывающий" и т. п. После этого определили долю негативных отзывов для каждого объекта и сформировали рейтинг.

В среднем доля негативных отзывов среди всех исследованных туристических достопримечательностей составила 5,2%. Однако ряд популярных мест продемонстрировал значительно худшие показатели.

В Венгрии вода уходит из большого озера

Напомним, озеро Веленце, третье по величине в Венгрии, этим летом может достичь рекордно низкого уровня воды. Водоем находится в 40 километрах к западу от Будапешта и считается одним из самых популярных мест отдыха для жителей венгерской столицы. Недавно на берегу еще можно было увидеть детей, играющих на новообразованных песчаных отмелях, лодки для проката стояли у пирсов, а теперь оказались далеко от воды и фактически на сухом песке.

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