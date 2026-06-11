Украину включили в бюджет Пентагона: Reuters раскрыл подробности

От Пентагона требуют продолжить разведывательную поддержку Сил обороны Украины.

Американские законодатели намерены провести через Конгресс финансирование военной помощи Украине в размере 750 миллионов долларов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два осведомленных источника.

Отмечается, что группа республиканцев из Сената США разработала собственную версию закона об оборонном бюджете на следующий финансовый год. Речь идет о законе, который полностью определяет все расходы Пентагона. В целом предусмотрено выделение 1,15 триллиона долларов, из которых менее одной десятой процента предлагается направить на помощь Украине.

Кроме того, выделение Украине 750 миллионов долларов прямой поддержки документ также поручает Министерству обороны США оказывать разведывательную поддержку Киеву с целью содействия военным операциям. При этом предложенный вариант законопроекта запрещает Пентагону тратить бюджетные средства любым способом, который признает суверенитет России над международно признанной территорией Украины.

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Как отмечает Reuters, пока это лишь законопроект, и его нужно пройти через несколько этапов, чтобы он стал полноценным законом. В частности, свое согласие на него в конечном итоге должен дать и президент Дональд Трамп.

Американская помощь Украине: последние новости

Как писал УНИАН, на днях Палата представителей США одобрила законопроект о дальнейшей поддержке Украины, новых санкциях против России и дополнительной помощи союзникам в Восточной Европе. Помимо демократов, документ поддержали 18 республиканцев.

Голосование стало возможным благодаря специальной процедуре, в обход протрамповского руководства Конгресса. В то же время республиканское руководство раскритиковало инициативу, а ее шансы на окончательное принятие остаются низкими, поскольку контролируемый республиканцами Сенат вряд ли вынесет документ на рассмотрение.

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