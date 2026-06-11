Келлог сделал неожиданное заявление о паузе в переговорах Украины и России

Бывший спецпредставитель США по вопросам Украины Кит Келлог заявил, что переговорный процесс между Киевом, Вашингтоном и Москвой фактически поставлен на паузу. При этом он считает, что такая ситуация не обязательно является негативной.
В комментарии журналистам "Суспильного" Келлог пояснил, что часть американских чиновников, задействованных в украинском направлении, сейчас сосредоточена на событиях вокруг Ирана. В частности, речь идет о Стиве Виткоффе и Джареде Кушнере, которые принимают участие в соответствующих дипломатических усилиях.
По словам Келлога, совмещать работу сразу по нескольким сложным международным кризисам крайне непросто.
"Сейчас они работают по Ирану, и я считаю, что переговорный процесс фактически приостановлен. И это неплохо. Это действительно хорошо", – отметил он.
Келлог подчеркнул, что в условиях смещения внимания Вашингтона Украина продолжает самостоятельно противостоять российской агрессии и, по его оценке, делает это достаточно эффективно.
Говоря о санкционной политике, он заявил, что работа над ограничительными мерами против России продолжается. По его словам, санкционный пакет США еще не завершен, а давление на Москву сохраняется.
Также Келлог положительно оценил сам факт сохранения контактов между сторонами, отметив, что даже ограниченный диалог остается важным элементом дипломатического процесса.
Отдельно он высказался о безопасности стран Балтии и Восточной Европы. По мнению бывшего спецпредставителя, Россия в настоящее время не располагает достаточными ресурсами для расширения боевых действий за пределы нынешнего театра войны.
"Я думаю, что людям не стоит чрезмерно переживать по этому поводу. Всем нужно немного расслабиться", – сказал Келлог.
Он считает, что у Владимира Путина сейчас нет возможностей для открытия новых направлений конфликта, в том числе против стран Балтии или Польши.
В завершение Келлог напомнил, что президент США Дональд Трамп выступает за прекращение затяжной войны и поиск путей мирного урегулирования. Кроме того, он подтвердил намерение посетить Украину в конце лета 2026 года.
Ситуация вокруг переговоров между Украиной и РФ
Ранее Bloomberg сообщал, что Путин отверг идею участия европейских лидеров в переговорах о прекращении войны в Украине. Российский диктатор настоял на мирном соглашении, которое было заключено между ним и Трампом в Анкоридже на Аляске. Издание отметило, что возможное участие в переговорах обсуждали представители Германии, Франции и Великобритании. Также они согласовывали свое участие с украинской стороной.
Накануне издание Bloomberg отметило, что премьер-министр Италии Джорджия Мелони призвала Европейский Союз назначить представителя для проведения мирных переговоров с Россией. Мелони присоединилась к дебатам о том, как взаимодействовать с российским диктатором Владимиром Путиным.