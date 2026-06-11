Келлог сделал неожиданное заявление о паузе в переговорах Украины и России

Келлог подчеркнул, что в условиях смещения внимания Вашингтона Украина продолжает самостоятельно противостоять российской агрессии и, по его оценке, делает это достаточно эффективно.

Бывший спецпредставитель США по вопросам Украины Кит Келлог заявил, что переговорный процесс между Киевом, Вашингтоном и Москвой фактически поставлен на паузу. При этом он считает, что такая ситуация не обязательно является негативной.

В комментарии журналистам "Суспильного" Келлог пояснил, что часть американских чиновников, задействованных в украинском направлении, сейчас сосредоточена на событиях вокруг Ирана. В частности, речь идет о Стиве Виткоффе и Джареде Кушнере, которые принимают участие в соответствующих дипломатических усилиях.

По словам Келлога, совмещать работу сразу по нескольким сложным международным кризисам крайне непросто.

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"Сейчас они работают по Ирану, и я считаю, что переговорный процесс фактически приостановлен. И это неплохо. Это действительно хорошо", – отметил он.

Келлог подчеркнул, что в условиях смещения внимания Вашингтона Украина продолжает самостоятельно противостоять российской агрессии и, по его оценке, делает это достаточно эффективно.

Говоря о санкционной политике, он заявил, что работа над ограничительными мерами против России продолжается. По его словам, санкционный пакет США еще не завершен, а давление на Москву сохраняется.

Также Келлог положительно оценил сам факт сохранения контактов между сторонами, отметив, что даже ограниченный диалог остается важным элементом дипломатического процесса.

Отдельно он высказался о безопасности стран Балтии и Восточной Европы. По мнению бывшего спецпредставителя, Россия в настоящее время не располагает достаточными ресурсами для расширения боевых действий за пределы нынешнего театра войны.

"Я думаю, что людям не стоит чрезмерно переживать по этому поводу. Всем нужно немного расслабиться", – сказал Келлог.

Он считает, что у Владимира Путина сейчас нет возможностей для открытия новых направлений конфликта, в том числе против стран Балтии или Польши.

В завершение Келлог напомнил, что президент США Дональд Трамп выступает за прекращение затяжной войны и поиск путей мирного урегулирования. Кроме того, он подтвердил намерение посетить Украину в конце лета 2026 года.

Ситуация вокруг переговоров между Украиной и РФ

Ранее Bloomberg сообщал, что Путин отверг идею участия европейских лидеров в переговорах о прекращении войны в Украине. Российский диктатор настоял на мирном соглашении, которое было заключено между ним и Трампом в Анкоридже на Аляске. Издание отметило, что возможное участие в переговорах обсуждали представители Германии, Франции и Великобритании. Также они согласовывали свое участие с украинской стороной.

Накануне издание Bloomberg отметило, что премьер-министр Италии Джорджия Мелони призвала Европейский Союз назначить представителя для проведения мирных переговоров с Россией. Мелони присоединилась к дебатам о том, как взаимодействовать с российским диктатором Владимиром Путиным.

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