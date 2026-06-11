Высокий суд Англии отказался признать семью Жеваго владельцами бывшего акционера 'Артериума'

Высокий суд Англии и Уэльса отказался признать Константина и Софию Жеваго владельцами компании Francombe Ventures Limited, которая ранее была акционером группы "Артериум". Об этом сообщают СМИ со ссылкой на пресс-релиз корпорации "Артериум".

Согласно сообщению, истцы просили суд по английскому праву выдать декларацию о признании их бенефициарными владельцами Francombe Ventures Limited. Суд не нашел оснований для удовлетворения этого требования и отказал истцам.

В "Артериуме" отметили, что судебный спор вокруг Francombe Ventures Limited приобрел огласку в январе 2026 года. В то же время сделка по продаже группы "Артериум" в декабре 2025 года не была предметом рассмотрения в Высоком суде Англии и Уэльса.

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По данным корпорации, эта сделка остается в силе и не была оспорена в установленном законом порядке.

"Артериум" также сообщил, что работает в штатном режиме. В компании подчеркивают, что на данный момент отсутствуют какие-либо судебные или иные ограничения в отношении управления корпорацией, распоряжения ее акциями или осуществления хозяйственной деятельности.

Корпорация "Артериум" является одним из украинских производителей лекарственных средств.

Как сообщалось, в январе 2026 года в СМИ появились сообщения со ссылкой на представителей Софии Жеваго о обеспечительных мерах в Высоком суде Англии и Уэльса в рамках спора относительно Francombe Ventures Limited. В ответ "Артериум" заявлял, что корпорация и ее акционеры не являются сторонами корпоративного спора в отношении Francombe Ventures Limited, а новые акционеры приобрели корпоративные права на основании договора купли-продажи с этой компанией, который является действующим и не оспариваемым. По сообщению "Артериума", нынешнее решение суда касается именно требования Константина и Софии Жеваго о признании их бенефициарными владельцами Francombe Ventures Limited, тогда как сделка по продаже группы "Артериум" в декабре 2025 года предметом рассмотрения не была.

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