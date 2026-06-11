Эксперты назвали лучшие чаи для сердца

Проконсультируйтесь с врачом, если вы принимаете лекарства от артериального давления, холестерина или сердечно-сосудистых заболеваний, прежде чем включать чай в рацион.

Чай – любимый напиток во всем мире не только благодаря своим успокаивающим свойствам, но и благодаря многочисленным преимуществам для здоровья. Хотя все сорта чая обладают множеством полезных свойств, но некоторые из них подходят для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

Издание Prevention выяснило, какой самый лучший чай для сердца.

"Чай – отличный полезный напиток для моих пациентов. Он богат полифенолами, которые обладают противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, способными улучшить работу кровеносных сосудов и потенциально благотворно повлиять на здоровье сердца", -– говорит доктор медицины и интервенционный кардиолог Ченг-Хан Чен.

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Исследование, опубликованное в журнале "Epidemiology and Health", в ходе которого были проанализированы данные почти 2 миллионов человек, показало, что употребление от 1,5 до 2 чашек чая в день связано с более низким риском смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, рака или по любой другой причине по сравнению с полным отказом от чая. Другими словами, выбор чая вместо других напитков, скорее всего, благотворно скажется на здоровье сердца. Тем не менее, разные сорта чая обладают слегка различающимися полезными свойствами.

Зеленый чай

"Мой любимый чай, который я рекомендую для здоровья, – это зеленый чай. Зеленый чай содержит катехины, которые обладают сильными антиоксидантными и противовоспалительными свойствами", - говорит диетолог Вики Кениг.

Согласно исследованиям, эти катехины могут в значительной степени способствовать поддержанию здоровья сердца. Обзор и метаанализ, опубликованные в журнале "Frontiers in Nutrition", показали, что употребление зеленого чая значительно снижает уровень общего холестерина и холестерина ЛПНП (плохого), в то время как отдельный обзор в журнале "Nutrition, Metabolism, and Cardiovascular Diseases" продемонстрировал, что употребление 2-3 чашек зеленого чая в день может быть связано со снижением риска ишемической болезни сердца.

Коэниг отмечает, что зеленый чай может вступать в неблагоприятное взаимодействие с антикоагулянтами, хотя это, как правило, происходит только при употреблении больших количеств зеленого чая.

"Лучше ограничиваться 2-4 чашками в день и не больше", – говорит она.

Зеленый чай также содержит кофеин, поэтому лучше не употреблять его вместе с другими стимуляторами.

Черный чай

По словам доктора Чена, черный чай, как и зеленый, богат полезными фитохимическими веществами, которые могут способствовать здоровью сердца. По данным UCLA Health, к ним относятся флавоноиды и теафлавины – тип полифенолов, встречающихся только в черном чае, которые могут в умеренной степени способствовать снижению артериального давления и обеспечивать защиту от хронических заболеваний, таких как болезни сердца. Фактически, обзор 2026 года, опубликованный в журнале "Nutrition, Metabolism, and Cardiovascular Diseases", показал, что чем больше черного чая вы пьете, тем ниже риск развития ишемической болезни сердца.

"Черный чай содержит больше кофеина, чем зеленый. Чрезмерное потребление кофеина может увеличить риск для людей с определенными сердечными заболеваниями. Я бы рекомендовала большинству людей не пить более 4 чашек в день", - отмечает доктор Чен

Чай из гибискуса

"Еще один чай, который вызывает все больший интерес, – это чай из гибискуса", – говорит Кёниг.

Этот травяной чай отличается легким фруктовым вкусом, что делает его отличным выбором для тех, кто не любит более терпкий вкус черного и зеленого чая. Кроме того, он, по-видимому, также благотворно влияет на здоровье сердца. Обзор, опубликованный в журнале "Complementary Therapies in Medicine", показал, что чай из гибискуса снижает артериальное давление, особенно у людей старше 50 лет, а также понижает уровень общего холестерина и холестерина ЛПНП.

При этом гибискус не содержит кофеина, что делает его безопасным для тех, кому следует избегать чрезмерного потребления кофеина. Однако также было показано, что он взаимодействует с лекарствами, назначаемыми при высоком кровяном давлении и высоком уровне холестерина.

Чай улун

По вкусу и содержанию кофеина чай улун занимает промежуточное положение между зеленым и черным чаем. Поскольку он изготавливается из того же растения, что и зеленый и черный чай, улун содержит многие из тех же полезных питательных веществ. В исследовании, опубликованном в журнале "Frontiers in Nutrition", отмечается, что в то время как высокое потребление зеленого или черного чая иногда связывают с повышением уровня гомоцистеина – ключевого биомаркера риска сердечно-сосудистых заболеваний, – у чая улун такого эффекта не наблюдается. Более того, теафлавины, содержащиеся в чае улун, могут способствовать защите кровеносных сосудов от повреждений, вызванных гомоцистеином, поддерживая здоровье сердца.

Улун несет в себе те же риски взаимодействия с лекарствами, что и зеленый и черный чай.

Ранее УНИАН писал, что произойдет с организмом, если ежедневно пить зеленый чай.

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