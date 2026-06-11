Украина научила мир снова убивать: война с Россией длится дольше, чем Первая мировая

Если во время Первой мировой войны символом позиционного тупика стал пулемет, то сегодня эту роль играют беспилотники.

Полномасштабная война России против Украины преодолела символическую отметку – она длится уже 1569 дней, превысив продолжительность Первой мировой войны. Эксперты все чаще проводят параллели между двумя конфликтами, отмечая, что, несмотря на технологическую революцию, основные принципы войны остались неизменными, сообщает The Telegraph.

Когда российские войска вторглись в Украину 24 февраля 2022 года, западные разведки отводили Киеву считанные дни. Никто не прогнозировал, что боевые действия продлятся более четырех лет.

Бывший британский танковый командир и военный аналитик Хэмиш де Бреттон-Гордон считает, что между современной войной и событиями 1914–1918 годов есть немало общего.

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"Принципы войны в Украине такие же, как и во время Первой мировой. Изменились лишь способы ведения боя и некоторые военные возможности. Суть все равно заключается в доминировании над противником", – отметил он.

По оценкам экспертов, Россия уже потеряла около 500 тысяч военных погибшими, еще примерно 700 тысяч получили ранения или пропали без вести. Такие масштабы потерь не наблюдались в большинстве современных конфликтов.

Если во время Первой мировой символом позиционного тупика стал пулемет, то сегодня эту роль играют беспилотники. Именно они сделали открытый маневр чрезвычайно опасным и фактически "заморозили" фронт.

По данным The Telegraph, с середины 2022 года линия фронта в Украине смещалась менее чем на 30 километров в любую сторону. Для сравнения: Западный фронт Первой мировой за четыре года продвинулся примерно на 50 километров.

В то же время Украина стала одним из главных двигателей военных инноваций. Турецкие Bayraktar, ставшие символом первых месяцев вторжения, уступили место украинским автономным дронам, морским беспилотникам и отдельному роду войск – Силам беспилотных систем.

Руководитель аналитического департамента Украинского центра безопасности и сотрудничества Оксана Кузан отмечает, что сегодня практически каждое боевое подразделение имеет собственную лабораторию для тестирования и совершенствования технологических решений непосредственно на фронте.

Особое внимание эксперты уделяют морским дронам, с помощью которых Украина фактически парализовала деятельность Черноморского флота РФ, не имея полноценного военно-морского флота.

Еще одним ключевым полем борьбы стал электромагнитный спектр. Именно способность подавлять вражеские беспилотники и обеспечивать работу собственных систем может определить победителя будущих сражений.

Украина уже производит около четырех миллионов дронов в год и делится полученным боевым опытом с союзниками в Европе и на Ближнем Востоке.

По мнению аналитиков, будущие войны будут все больше полагаться на автономные танки, искусственный интеллект и рои беспилотников. Однако неизменным останется главное правило.

"Все изменилось, но на самом деле ничего не изменилось. Побеждает тот, кто способен маневрировать", – подытожил Хэмиш де Бреттон-Гордон.

Ситуация на фронте – последние новости

Напомним, руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко сообщил, что украинские военные заставили противника перестроить всю схему военных перевозок, установив огневой контроль над стратегическими трассами на оккупированных территориях. Главный удар по логистике противника был нанесен после того, как ВСУ поставили под угрозу движение на двух ключевых направлениях: трассе Новоазовск – Мариуполь и маршруте Донецк – Мариуполь – Бердянск. Именно по этим артериям ранее проходил основной поток военных грузов.

Аналитики издания France24 рассказали, что в начале войны захват россиянами Кинбурнской косы был провозглашен одной из самых значительных побед Москвы на юге, однако теперь оккупанты отступают с этого стратегического плацдарма из-за серьезных проблем с логистикой.

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