Михаил Поплавский: юбилейная премия 'Украинская песня года' будет приурочена к 35-летию Независимости

В ноябре во Дворце искусств "Украина" состоится масштабное культурное событие – юбилейная церемония вручения Национальной музыкальной премии "Украинская песня года – 2026". Мероприятие, посвящённое 35-летию Независимости Украины, призвано отметить украинских исполнителей, которые на протяжении десятилетий развивали национальное музыкальное пространство, сохраняли украинскую идентичность и популяризировали украинскую песню.

О старте подготовки к премии во время брифинга в Университете культуры официально объявили автор идеи, генеральный продюсер и меценат проекта Михаил Поплавский вместе с соорганизатором церемонии, народным артистом Украины Павлом Зибровым. В настоящее время команда профессионалов активно работает над проектом: утверждены номинации, разрабатывается сценография, а экспертный совет уже принимает заявки и проводит отбор кандидатов.

"Украинская песня года" – это мегапроект, который более 20 лет популяризирует украинскую песенную культуру и формирует украинскую идентичность. В этом году премия объединит на одной сцене легендарных артистов и молодых исполнителей, которые сегодня представляют страну на международной арене, вносят весомый вклад в поддержку Вооружённых сил Украины, борются за независимость и поддерживают дух нации. Помимо певцов, почётные награды получат авторы музыкального контента – поэты и композиторы", – отметил основатель "Украинской песни года" Михаил Поплавский.

Экспертный совет работает под председательством народного артиста Украины, профессора Павла Зиброва. Заместители председателя совета – заслуженный артист Украины Алексей Шпортько и заслуженный артист Украины, профессор Андрей Князь.

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При выборе победителей эксперты будут учитывать:

Популярность: ротации на радио, присутствие на цифровых музыкальных платформах и в социальных сетях.

ротации на радио, присутствие на цифровых музыкальных платформах и в социальных сетях. Культурный вклад : развитие и популяризация украинской песни.

: развитие и популяризация украинской песни. Гражданскую позицию: участие в благотворительных мероприятиях и концертную деятельность в поддержку ВСУ.

Основные номинации премии: "Гордость украинской песни", "Легенда украинской песни", "Душа украинской песни", "Надежда украинской песни", "Гарант украинской песни" и другие.

История проекта: от телеэфиров до Книги мировых рекордов Гиннесса

2004 год: На телевидении стартовал проект "Наша песня". В то время, когда информационное пространство было перенасыщено российским контентом, Михаил Поплавский вместе с единомышленниками публично заявил о миссии сохранить и развивать украинскую песню.

На телевидении стартовал проект "Наша песня". В то время, когда информационное пространство было перенасыщено российским контентом, Михаил Поплавский вместе с единомышленниками публично заявил о миссии сохранить и развивать украинскую песню. 2012 год: Телемарафон "Песня объединяет нас!" вошёл в Книгу мировых рекордов Гиннесса как самый продолжительный музыкальный марафон национальной песни в прямом эфире. Он длился 110 часов, 3 минуты и 27 секунд непрерывно и транслировался в 150 странах мира.

2017 год: Грандиозная церемония награждения успешно прошла в Варшаве и транслировалась на Польском телевидении.

Грандиозная церемония награждения успешно прошла в Варшаве и транслировалась на Польском телевидении. 2019–2022 годы: Церемонии впечатляли зрителей оригинальностью и масштабностью. В 2021 году премия прошла во Всемирный день вышиванки под лозунгом "Держим вместе украинскую волну!".

16 февраля 2022 года –в День единения украинцев – во Дворце искусств "Украина" состоялась юбилейная церемония вручения Национальной музыкальной премии "Украинская песня года".

Церемония награждения станет знаковым событием в праздновании 35-летия Независимости Украины и ещё одним свидетельством того, что украинская песня продолжает объединять поколения, вдохновлять нацию и представлять Украину миру.