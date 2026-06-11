Этот 8-минутный трек 1975 года стал рок-гимном всех времен

Песня "Stranglehold" запомнилась слушателям своим уникальным звучанием.

Известный американский певец Тед Ньюджент создал композицию "Stranglehold", которая стала одним из самых продолжительных гитарных шоукейсов хард-рока всех времен.

Как пишет Parade, артист начал свою карьеру в 1975 году, однако именно этот 8-минутный трек стал настоящим хитом. Он содержит расширенные инструментальные партии, несколько гитарных соло и гипнотический грув, который запоминается с первых аккордов. Однако сам Тед признавался, что композиция сначала не получила одобрительного отзыва у сотрудников студии звукозаписи.

"Эти тексты были настолько уместны, но звукозаписывающая компания считала, что я не должен его записывать, потому что в нем не было припева. Однако я подумал: "Правда? Мне не стоит записывать песню, от которой каждый вечер люди больше всего сходят с ума?". Даже когда я играю ее в старом состоянии, я это чувствую. Песня не должна содержать ничего, кроме того, что у нас в сердце. Поэтому она много значит для многих людей", – отмечал музыкант.

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К слову, Ньюджент написал песню, но главный вокал исполнил Дерек Сент-Голмс, чей блюзовый стиль стал неотъемлемой частью уникальности трека.

Хит Stranglehold – что важно знать

Интересно, что песня была значительно длиннее средней продолжительности композиций, которые звучали на радиостанциях. Но с годами "Stranglehold" завоевала репутацию одной из типичных драйвовых песен эпохи классического рока. Это также было любимое музыкальное сопровождение для путешествий и долгих поездок многих слушателей.

Прошло более 50 лет после выхода, но песня до сих пор актуальна на музыкальных платформах.

Напомним, ранее УНИАН писал о почти 17-минутном треке "Terrapin Station", который остается популярным даже спустя 49 лет.

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