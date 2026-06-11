Польша передумала закрывать важный пункт пропуска на границе с Украиной

По крайней мере до конца лета поток автобусов, выезжающих из Украины, будут пропускать и дальше.

Польша пересмотрела свое решение о полном закрытии пограничного пункта пропуска "Шегини – Медика" на следующие полтора года. По крайней мере, летом объект продолжит работать. Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий Украины.

"Решение о временной приостановке оформления автобусов на въезд в Польшу с 15 июня 2026 года на полтора года, о котором польская сторона сообщила накануне, будет отложено. Вопрос урегулирован по результатам переговоров", – сообщили в министерстве.

Отмечается, что по результатам переговоров на уровне профильных министерств достигнута договоренность, что на период летнего сезона автобусы будут продолжать пропускать даже в условиях проведения ремонтных работ.

Видео дня

Закрытие пункта пропуска "Шегини – Медика"

Как писал УНИАН, накануне Польша сообщила, что с 15 июня этого года и до ноября следующего года на пункте пропуска "Шегини – Медика" будет проводиться ремонт автобусной полосы на выезд из Украины в Польшу.

Из-за этого автобусы временно не смогут пересекать границу в этом направлении, тогда как въезд автобусов из Польши в Украину будет работать в обычном режиме. Львовская таможня призвала перевозчиков заранее планировать маршруты через другие пункты пропуска и информировать о изменениях пассажиров.

Вас также могут заинтересовать новости: