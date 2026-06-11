Перерезание логистики россиянам: эксперт объяснил, готова ли Украина к масштабному наступлению

Сейчас речь идет о срыве планов противника нарастить силы.

Удары Украины по складам и базам на оккупированных территориях, а также разрушение российских логистических путей – это еще не начало большого наступления. На данный момент это нейтрализация попыток противника нарастить свой боевой потенциал.

Об этом на Radio NV заявилвоенный эксперт Сергей Грабский, комментируя резкий перелом в войне в пользу Украины.

"Мы сейчас пунктиром обозначаем границы нашей будущей победы. Мы только в начале пути, который открывает нам очень широкие возможности для дальнейшего перелома и развития событий. Потому что то, что мы делаем, – это только подготовка почвы для того, чтобы подготовить, собственно, непосредственно наступательные действия в стратегических масштабах", – сказал он.

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По его словам, именно поэтому мы сейчас делаем все возможное, чтобы нейтрализовать противника, не дать ему возможности, во-первых, нарастить свои группировки, не дать ему возможности обеспечить эти группировки, но речь не идет о том, что мы сейчас готовы и имеем возможность наступать. Потому что наступление и окончание войны нашей победой – "это все-таки дорогостоящий и длительный процесс".

"И для этого у нас пока нет достаточных ресурсов, но это не означает, что мы не должны ничего делать. Наоборот, сейчас мы делаем все возможное для того, чтобы сбалансировать наши имеющиеся ресурсы или те резервы, которые мы еще сможем накопить для дальнейших наступательных действий", – отметил эксперт.

Он подчеркнул, что все, что делают ВСУ, – это и называется обезвреживанием или нейтрализацией попыток противника нарастить свой боевой потенциал, и это только начало.

"Это, знаете, это даже еще не верхушка айсберга. Это только небольшие точки, а такие волны на воде, которые говорят, что там что-то назревает", – резюмировал он.

Удары по логистике РФ

Как сообщал УНИАН, по словам командующего Силами беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди (Мадяра), Украина серьезно взялась за реализацию плана по изоляции оккупированного Крыма.

Он подчеркнул, что благодаря кампании украинских ударов за последний месяц движение транспорта на трассе, соединяющей Ростов, Мариуполь, Мелитополь и Крым, сократилось более чем на две трети. Мадяр убежден, что в течение следующего месяца Украина будет иметь уже полный контроль над дорогой.

По словам Бровди, за первые пять месяцев этого года его подчиненные уничтожили 174 российских комплекса ПВО, чем и расчистили дорогу для дронов в текущей кампании.

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