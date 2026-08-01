Российские генералы лгут Путину об успехах в Харьковской и Сумской областях, - ISW

При этом ВСУ проводят успешные атаки в Харьковской и Сумской областях.

Российское военное командование лжет Кремлю о масштабах успехов на севере Украины, заявляя, что российские войска активно продвигаются по всему театру военных действий, включая участок линии фронта, который оставался практически неизменным почти два года. Об этом пишут в отчете аналитики Института изучения войны.

Так, 29 июля россияне заявили о захвате Новой Сечи, а 30 июля – о захвате Малой Слободки и Могрицы в Сумской области, а также Виривки в Харьковской области.

При этом в ISW отмечают, что армия РФ сил почти каждый день, начиная как минимум с 22 июля, заявляет о захвате нового населенного пункта в этих двух областях.

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"ISW не наблюдала признаков того, что российские войска провели необходимое количество передислокаций, концентрации техники или активизировали наступательные операции, соизмеримые с размером территории, о захвате которой они заявляют в последние дни", - говорится в отчете.

Украинские Силы обороны также опровергли заявления России о захвате Малой Слободки, и Могрицы и Новой Сечи российскими войсками.

Отмечается, что российская пехота продолжает проводить инфильтрационные миссии в на севере а военнослужащие продолжают снимать видео и использовать ИИ для изменения или создания видеозаписей российских солдат, держащих флаги в населенных пунктах, куда российские войска, возможно, проникли только для того, чтобы ложно заявить о захвате этих флагов.

Аналитики указывают, что Кремль использует эти заявления об успехах, чтобы убедить Соединенные Штаты и другие западные государства в том, что война России идет настолько успешно, что Западу следует отказаться от своей поддержки.

При этом ВСУ атакуют в некоторых районах на севере Украины, что противоречит российской версии о продвижении войск по всему театру военных действий и без сопротивления.

Так, украинские Силы обороны освободили Одрадное в Харьковской области, что подтверждается оценкой ISW. Кроме того, украинские силы провели контрнаступления вблизи Новой Сечи, Могрицы, Иволжанского и Писаревки, замедлив продвижение России в этих районах.

Война в Украине - новости

Ранее президент Украины Владимир Зеленский раскрыл данные о потерях Сил обороны Украины и российских оккупантов за период полномасштабной войны. Он отметил, что россияне несут более существенные потери.

Зеленский рассказал, что потери России составляют 1 миллион 600 тысяч человек. Около 700 тысяч человек убито. По словам президента, среди украинских войск погибло около 50 тысяч солдат. Еще около 400 тысяч человек получили серьезные ранения.

Тем временем Трамп засомневался в передаче технологий Patriot Украине. Президент США заявил, что Вашингтон должен очень осторожно относиться к передаче технологий производства современных американских вооружений.

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