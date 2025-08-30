Были атакованы Самарская область и Краснодарский край.

Воины ВСУ продолжают успешно атаковать российские нефтеперерабатывающие заводы, в ночь на 30 августа были атаковали два НПЗ, заявил командующий Сил беспилотных систем Роберт Броуди.

Также "Мадяр" рассказал, что 14-м полком СБС были атакованы "Краснодарский НПЗ", который производит 1,1% от общего объема нефти и используется, в частности, для военных нужд, поставляя авиационное топливо, а также "Сызранский НПЗ" в Самарской области.

Последний нефтеперерабатывающий завод был атакован повторно. В год он производит 3% от общего объема — 8,5 миллионов тонн нефти.

Заявление Генштаба

В Генштабе подтвердили поражение этой ночью двух НПЗ в России. В Telegram Генерального штаба ВСУ сообщается, что оба нефтеперерабатывающих завода участвуют в обеспечении вооруженных сил РФ.

Удары по российским НПЗ - последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что в августе сразу несколько НПЗ остановили свою работу после ударов ВСУ. В частности, это коснулось "Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода". В результате атаки были повреждены обе первичные установки переработки нефти на НПЗ: ЭЛД-4 и ЭЛД-5, мощность каждой из которых составляет 70 000 баррелей в сутки.

Кроме того, мы также рассказывали, что Украина выбила почти все основные НПЗ России в радиусе 1000 км. В последнее время удары не наносились лишь по нескольким НПЗ - это касается "Среднего" в Нижнекамске, НПЗ "Капотня" прямо в Москве и меньших заводов под Калугой и Орлом.

