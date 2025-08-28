Это результаты всего за две последние недели.

В ночь на 28 августа воины ВСУ уничтожили еще 4,7% производства топлива в России. Под удары попали "Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод" в Самарской области и "Афипский НПЗ" в Краснодарском крае.

"В сумме на 21% похудела за две недели августа 2025 года нефтяная колонка оккупанта", - заявил командующий Сил беспилотных систем ВСУ "Мадьяр" в Telegram.

По его словам, "Куйбышевский НПЗ" производил 7 миллионов тонн нефти в год, что составляет 2,5% от общего объема. Удар по этому объекту инфраструктуры нанес 14-й полк СБС совместно с ССО.

Видео дня

"Афипский НПЗ", в свою очередь, производил 6,25 миллиона тонн нефти в год (2,2% от общего объема). Удар по нему тоже осуществил 14-й полк СБС, но уже совместно с ГУР МОУ.

"Бензин червивый становится жидкостью дефицитной, а газ и нефть - легковоспламеняющимися", - подчеркнул Роберт Бровди.

Удар по российским НПЗ - заявление Генштаба

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины также заявили об этом поражении важных объектов российских оккупантов. Относительно "Афипского НПЗ" отмечается, что этот нефтеперерабатывающий завод, основными продуктами переработки которого являются бензины и дизельное топливо, задействован в обеспечении армии захватчиков. Был зафиксирован масштабный пожар на территории объекта.

По "Куйбышевскому нефтеперерабатывающему заводу" отмечается, что предприятие выпускает бензины, дизельное топливо, мазуты, растворители, всего - более 30 видов нефтепродуктов. Зафиксированы взрывы и пожар на территории завода.

"Кроме того, средствами Сил беспилотных систем, Сил специальных операций ВС Украины и Службы безопасности Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, поражены склады боеприпасов и ряд логистических объектов российского агрессора, которые задействованы в обеспечении вооруженных сил российских захватчиков. Объекты расположены как непосредственно в РФ, так и на временно оккупированных территориях Украины", - заявили в Telegram Генштаба и добавили, что подробная информация о последствиях поражения уточняется.

Другие новости об ударах по России

Ранее УНИАН сообщал, что Украине нужно бить не только в глубокий тыл РФ. По словам Сергея "Флеша" Бескрестнова, нанесение ударов в ближней зоне (так называемые "мидлстрайки") позволят Украине осуществлять быстрое и прямое влияние на ситуацию на фронте.

Кроме того, мы также рассказывали о том, что ВСУ вывели из строя целый дивизион С-300 под Воронежем. Факт поражения аналитики подтвердили по следам горения на местах, где до того длительное время была расположена указанная техника.

Вас также могут заинтересовать новости: