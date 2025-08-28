С начала августа Украина осуществила более 10 атак на российские НПЗ.

За август Украина нанесла более 10 результативных ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам и до завершения выбивания всех основных НПЗ России в радиусе 1000 километров ей осталось всего два или три завода. Об этом пишут аналитики Defense Express, опубликовав карту украинских ударов.

Как напоминают аналитики, в ночь на 28 августа Украина успешно поразила сразу два российских НПЗ - Куйбышевский в Самаре, а также Афипский в Краснодарском крае.

"И результативные атаки этих двух нефтеперерабатывающих комлексов означают, что Украина успешно завершает методическое выбивание всех основных НПЗ РФ на дальности около 1000 км", - отмечают в Defense Express.

Видео дня

Так, с начала месяца были атакованы:

2 августа - Рязанский НПЗ и Новокуйбышевский НПЗ

7 августа - Афипский НПЗ

10 августа: Саратовский НПЗ

13 августа - Волгоградский НПЗ ("Лукойл-Волгограднефтепереработка")

15 августа - Сызранский НПЗ

19 августа - Волгоградский НПЗ ("Лукойл-Волгограднефтепереработка")

24 августа - Сызранский НПЗ и Новошахтинский НПЗ

25 августа - Ильский НПЗ

28 августа - Куйбышевский НПЗ (в Самаре) и Афипский НПЗ

Также аналитики показали карту ударов.

Также напоминается, что давно не долетали дроны до Среднего НПЗ в Нижнекамске, рядом с "Алабугой", где собирают "Шахеды". Последний раз атака там зафиксирована 11 февраля 2025 года. Также с 14 марта не атакован НПЗ в Туапсе.

"Не следует забывать и о НПЗ в самой Москве - Капотня, хотя этот объект конечно вместе со столицей РФ защищен по максимуму. А также о ряде относительно меньших нефтеперерабатывающих заводов под Орлом и Калугой, а также в самом Краснодаре", - напоминают аналитики.

Удары по российским НПЗ

Напомним, в ночь на 28 августа воины ВСУ уничтожили еще 4,7% производства топлива в России, попав в "Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод" в Самарской области и "Афипский НПЗ" в Краснодарском крае.

"В сумме на 21% похудела за две недели августа 2025 года нефтяная колонка оккупанта", - заявил командующий Сил беспилотных систем ВСУ "Мадьяр".

Вас также могут заинтересовать новости: