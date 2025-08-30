В общей сложности мощность Куйбышевского НПЗ, расположенного в Самаре, составляет 7,0 миллионов тонн нефти в год.

Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) "Роснефти" в Самарской области остановил переработку нефти 28 августа после атаки. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника.

По данным собеседников агентства, в результате атаки были повреждены обе первичные установки переработки нефти на НПЗ: ЭЛД-4 и ЭЛД-5, мощность каждой из которых составляет 70 000 баррелей в сутки. Также были повреждены и некоторые вторичные установки НПЗ.

В общей сложности мощность Куйбышевского НПЗ, расположенного в Самаре, составляет 7,0 миллионов тонн нефти в год.

Источники издания рассказали, что Куйбышевский НПЗ успел проработать лишь неделю - он возобновил переработку нефти 21 августа после завершения "капитального ремонта", который проводился с 1 июля.

Удары по российским НПЗ

БПЛА атаковали НПЗ в Краснодарском крае и Самарской области 28 августа. Удары подтвердили в Генштабе ВСУ.

На этой неделе Reuters отмечало, что Россия потеряла почти пятую часть мощностей по переработке нефти из-за атак ВСУ. Остановка работы НПЗ также вызвала нехватку бензина, продукт переработки нефти, в российских регионах и привела к рекордному росту цен на бензин марок АИ-95 и АИ-92.

Аналитики Defense Express писали, что за август Украина нанесла более 10 результативных ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам и до завершения выбивания всех основных НПЗ России в радиусе 1000 километров ей осталось всего два или три завода.

