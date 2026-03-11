Силы обороны разнесли пункты управления РФ под Покровском (видео)

По словам военных, уничтожение объектов существенно ослабляет координацию вражеских подразделений.

В Донецкой области, примерно в 15 км от Покровска, Силы обороны Украины нанесли удар по важным пунктам управления РФ. Об этом сообщила пресс-служба 7 корпуса быстрого реагирования ДШВ.

"Поражение вражеских пунктов управления в Селидово (город в Покровском районе – УНИАН): результат совместной работы 7 корпуса ДШВ и 412-й бригады Nemesis СБС", – говорится в сообщении.

Как отмечается, 7 корпус быстрого реагирования ДШВ совместно с Силами беспилотных систем провели успешную операцию по уничтожению командных пунктов и мест дислокации противника в Селидово. По словам военных, это – более 20 км от линии фронта и 15 км к юго-востоку от Покровска.

Непосредственное выполнение задач и огневое поражение определенных целей обеспечили операторы Middle Strike 412-й отдельной бригады беспилотных систем Nemesis.

"По результатам операции, подтверждено поражение трех важных объектов оккупационных войск. Пункт временной дислокации подразделения БПЛА. По предварительной информации, его использовали в интересах 76-й десантно-штурмовой дивизии РФ. В этом здании располагался личный состав для укрытия. Именно эту дивизию россияне используют для штурма Покровска с декабря 2025 года", рассказали в ВСУ.

Также поражен пункт управления отряда "Зевс" 8-го отдельного батальона БпС 2-й общевойсковой армии РФ – в здании располагался личный состав противника. Кроме того, под удар ВСУ попал пункт временной дислокации и командный пункт 1-го мотострелкового батальона 30-й отдельной мотострелковой бригады противника. В частности, солдатский и офицерский состав командования батальона размещались на территории местного гостиничного комплекса.

В настоящее время масштаб потерь личного состава противника уточняется.

"Уничтожение этих объектов существенно ослабляет координацию вражеских подразделений беспилотных систем и управление войсками противника в Покровской агломерации", - отмечают украинские военные.

Ситуация возле Покровска - последние новости

Напомним, россияне пытаются справа и слева от Покровска продвигаться дальше по флангам в сторону населенного пункта Гришино и по посадкам. Заместитель командира группы спецназначения спецотряда "Тайфун" по прозвищу "Скорпион" рассказал, что ситуация на Покровском направлении сложная, но контролируемая - ВСУ делают все, чтобы противник не продвигался в глубину украинской обороны.

По его данным, Силы обороны частично контролируют северную часть Покровска. Противник ежедневно теряет большое количество личного состава, но все равно "по трупам" идет вперед.

Вас также могут заинтересовать новости: