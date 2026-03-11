Силы обороны разнесли пункты управления РФ под Покровском (видео)

В Донецкой области, примерно в 15 км от Покровска, Силы обороны Украины нанесли удар по важным пунктам управления РФ. Об этом сообщила пресс-служба 7 корпуса быстрого реагирования ДШВ.
"Поражение вражеских пунктов управления в Селидово (город в Покровском районе – УНИАН): результат совместной работы 7 корпуса ДШВ и 412-й бригады Nemesis СБС", – говорится в сообщении.
Как отмечается, 7 корпус быстрого реагирования ДШВ совместно с Силами беспилотных систем провели успешную операцию по уничтожению командных пунктов и мест дислокации противника в Селидово. По словам военных, это – более 20 км от линии фронта и 15 км к юго-востоку от Покровска.
Непосредственное выполнение задач и огневое поражение определенных целей обеспечили операторы Middle Strike 412-й отдельной бригады беспилотных систем Nemesis.
"По результатам операции, подтверждено поражение трех важных объектов оккупационных войск. Пункт временной дислокации подразделения БПЛА. По предварительной информации, его использовали в интересах 76-й десантно-штурмовой дивизии РФ. В этом здании располагался личный состав для укрытия. Именно эту дивизию россияне используют для штурма Покровска с декабря 2025 года", рассказали в ВСУ.
Также поражен пункт управления отряда "Зевс" 8-го отдельного батальона БпС 2-й общевойсковой армии РФ – в здании располагался личный состав противника. Кроме того, под удар ВСУ попал пункт временной дислокации и командный пункт 1-го мотострелкового батальона 30-й отдельной мотострелковой бригады противника. В частности, солдатский и офицерский состав командования батальона размещались на территории местного гостиничного комплекса.
В настоящее время масштаб потерь личного состава противника уточняется.
"Уничтожение этих объектов существенно ослабляет координацию вражеских подразделений беспилотных систем и управление войсками противника в Покровской агломерации", - отмечают украинские военные.
Ситуация возле Покровска - последние новости
Напомним, россияне пытаются справа и слева от Покровска продвигаться дальше по флангам в сторону населенного пункта Гришино и по посадкам. Заместитель командира группы спецназначения спецотряда "Тайфун" по прозвищу "Скорпион" рассказал, что ситуация на Покровском направлении сложная, но контролируемая - ВСУ делают все, чтобы противник не продвигался в глубину украинской обороны.
По его данным, Силы обороны частично контролируют северную часть Покровска. Противник ежедневно теряет большое количество личного состава, но все равно "по трупам" идет вперед.