Как регулярное употребление гранатового сока влияет на давление: ответ специалистов

Употребление этого сока может способствовать снижению систолического и диастолического артериального давления.

Регулярное употребление гранатового сока может способствовать снижению систолического артериального давления (САД, верхнее число) и диастолического артериального давления (ДАД, нижнее число) у людей с повышенным давлением (гипертонией).

Издание Very well health пишет, что эффект гранатового сока может зависеть от количества потребляемого сока. Так, обзор 2023 года показал, что ежедневное употребление 300 мл гранатового сока снижало САД в среднем на 6 мм рт. ст. Более высокие дозы не приводили к дальнейшему снижению САД, но снижали ДАД примерно на 3 мм рт. ст.

Эффект граната может быть как длительным, так и кратковременным. Исследование 2023 года предполагает, что эффект граната по снижению артериального давления может исчезнуть через два месяца, в то время как обзор 2017 года сообщил о более стабильной и долгосрочной пользе для САД.

Эффективность граната может варьироваться. Обзор 2024 года показал большее снижение САД от гранатового сока у людей с исходным САД выше 130 мм рт. ст.

Эффект граната не является гарантированным. Обзор шести клинических испытаний 2017 года показал неоднозначные результаты влияния граната на артериальное давление – в некоторых случаях эффект был положительным, в других – нет.

Он может взаимодействовать с лекарствами от гипертонии. Вещества, содержащиеся в гранатовом соке, могут блокировать действие антигипертензивных препаратов, а также статинов, антидепрессантов и противовоспалительных средств.

Как гранатовый сок влияет на артериальное давление

Гранат – это питательный фрукт, богатый растительными полифенолами. Считается, что они снижают артериальное давление благодаря своим антиоксидантным свойствам.

Наиболее активные антиоксиданты граната (педункулагин, пуникалин и галловая кислота) влияют на артериальное давление тремя основными способами:

Снижение окислительного стресса. Антиоксиданты нейтрализуют нестабильные молекулы, называемые свободными радикалами, которые могут повреждать артерии и приводить к потере их эластичности. Устраняя дисбаланс между свободными радикалами и антиоксидантами (называемый окислительным стрессом), полифенолы могут улучшать функцию артерий и способствовать снижению артериального давления. Блокирование АПФ. Ингибиторы АПФ – это класс лекарственных средств, которые снижают артериальное давление путем блокирования ангиотензинпревращающего фермента (АПФ), сужающего кровеносные сосуды. Педункулагин, пуникалин и галлаговая кислота действуют аналогично ингибиторам АПФ, расширяя кровеносные сосуды и снижая артериальное давление. Повышение уровня оксида азота. Оксид азота (NO) – это газ, синтезируемый в организме, который расслабляет внутреннюю оболочку кровеносных сосудов. Педункулагин стимулирует выделение ферментов, запускающих синтез NO, тем самым снижая артериальное давление по мере повышения уровня NO.

Гранатовый сок – польза и вред

Гранатовый сок обычно считается безопасным. Он богат питательными веществами, включая витамин C, витамин K, фолиевую кислоту, калий и магний, и содержит примерно 165 калорий в одной порции объёмом 1 чашка.

Побочные эффекты возникают редко, но у некоторых людей наблюдалось:

расстройство желудка;

легкая тошнота;

запор;

диарея (при высоких дозах);

аллергическая реакция в отдельных случаях.

Из-за высокого содержания сахара, а это около 26 граммов на стакан, гранатовый сок может не подходить людям с диабетом.

