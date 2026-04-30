Безопасно ли оставлять AirPods на зарядке всю ночь: эксперты оценили риски

Для миниатюрных аккумуляторов AirPods такая привычка может стать фатальной в долгосрочной перспективе.

Вы встаете утром, готовые начать день с музыки или любимого подкаста, и обнаруживаете, что ваши AirPods разряжены. Такое случается. Возможно, вы забыли положить их обратно в зарядный футляр перед сном, или в самом футляре за ночь закончился заряд.

Чтобы предотвратить это, вы можете заряжать AirPods в течение всей ночи, чтобы они были готовы к работе утром. Но безопасно ли это? Простой ответ – да, пишет BGR. Зарядка AirPods на протяжении ночи не повредит им. Однако это окажет влияние на долговечность их аккумулятора.

AirPods не перезарядятся, так как Apple разработала их аккумуляторы таким образом, чтобы они прекращали зарядку при достижении 100%. Футляр выступает в роли буфера, определяя, когда процент заряда падает, и подавая AirPods достаточно энергии, чтобы поддерживать их полностью заряженными. Это предотвращает непрерывную микроподзарядку, которая в значительной степени способствует деградации литий-ионных (Li-ion) аккумуляторов из-за нагрузки от постоянного тока.

Тем не менее, аккумуляторы ваших AirPods все равно постоянно поддерживаются на уровне 100%, что приводит к вольтажному стрессу, выделяющему избыточное тепло. Хотя это не приведет к перегреву или поломке ваших AirPods, это может ускорить процесс старения аккумулятора, хотя и с гораздо меньшей скоростью, чем при микроподзарядке. Ваши AirPods могут прослужить не так долго, как вы думаете, поэтому, если вы хотите, чтобы они работали как можно дольше, вам нужно освоить привычки "умной" зарядки. Например, оставлять их вне зарядного футляра может быть хуже, чем оставлять внутри.

Оставлять AirPods вне футляра не рекомендуется

Li-ion аккумуляторы служат дольше, если следовать правилу 20/80. Оно заключается в поддержании уровня заряда между 20% и 80%, чтобы избежать стресса как от низкого, так и от высокого напряжения. Вы могли бы вынимать AirPods из футляра, когда они достигают 80%, использовать их, а затем возвращать обратно до того, как заряд упадет ниже 20%. Однако человеческий фактор – это не просто условие, это неизбежность. Вы можете забыть положить их обратно в футляр, что приведет к их дальнейшей разрядке, так как они остаются в режиме низкого энергопотребления вместо полного выключения. Режим низкого энергопотребления поддерживает соединение Bluetooth с вашим устройством, обеспечивая готовность AirPods возобновить воспроизведение в нужный момент.

Это означает, что ваши AirPods рискуют постоянно опускаться ниже уровня 20%, когда они находятся вне зарядного футляра. По мере того как уровень заряда в Li-ion аккумуляторе приближается к нулю, его напряжение падает. Это создает большую нагрузку на аккумулятор во время зарядки, так как ему потребуется больше времени для достижения нормального зарядного напряжения, что усиливает химическую деградацию. Если вы оставите свои AirPods вне футляра на длительный период времени, их аккумуляторы подвергнутся глубокому разряду. Это может вызвать необратимые химические изменения, еще больше разрушая аккумулятор.

Для AirPods следование правилу 20/80 может быть затруднительным, так как они всегда заряжаются, находясь в футляре. Также не является устойчивой долгосрочной стратегией полагаться на собственную память. Кроме того, вы рискуете потерять их или наступить на них. Безопаснее оставлять AirPods в футляре, позволяя ему самому управлять процессом зарядки.

Продление здоровья аккумулятора ваших AirPods

Вы можете включить функцию, которая откладывает зарядку ваших AirPods свыше 80% до того момента, когда вы будете готовы их использовать. Она называется "Оптимизированная зарядка", и ваши AirPods будут обучаться на основе ваших ежедневных шаблонов использования. Это означает, что вы можете оставлять их подключенными к сети на всю ночь, не беспокоясь о том, что они будут постоянно подпитываться для поддержания 100%. Чтобы включить ее, выполните следующие действия:

Подключите AirPods к вашему iPhone или iPad. Откройте приложение "Настройки". Нажмите на имя ваших AirPods. Прокрутите вниз и нажмите "Аккумулятор". Включите переключатель "Оптимизированная зарядка".

Другие полезные советы включают отключение функций, расходующих заряд, таких как активное шумоподавление (ANC), когда вы не находитесь в шумной обстановке, и ограничение других скрытых функций AirPods.

Это может продлить время работы ваших AirPods на 10 часов и более на одном заряде. Если вы не собираетесь использовать AirPods в течение некоторого времени, убедитесь, что они достаточно заряжены, чтобы не допустить глубокого разряда. При хранении в течение длительного периода поддерживайте уровень заряда 50% или выше.

