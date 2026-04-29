Громады получат больше полномочий и средств для подготовки к отопительному сезону, - депутат

В мае в государственный бюджет внесут изменения и выделят дополнительные средства на повышение энергоэффективности домов.

В Украине продолжается активная подготовка к следующему отопительному сезону, и жители многоквартирных домов уже сейчас могут воспользоваться государственными программами финансирования, чтобы сделать свое жилье более энергоэффективным.

Чтобы предоставить общинам больше прав и инструментов для этого, депутаты Верховной Рады работают над законопроектом № 6319 об усовершенствовании деятельности органов самоорганизации населения (ОСН).

Как сообщает корреспондент УНИАН, презентация законопроекта общественности и его дальнейшее обсуждение состоялись 29 апреля при участии народных депутатов Леси Забуранной и Тамилы Ташевой.

"Новый законопроект нацелен на повышение эффективности ОСН, он позволит расширять их работу и формировать проактивные общины, которые не только будут принимать решения, но и будут иметь все инструменты для реализации этих решений", - сообщает Забуранная.

Проект должны принять в рамках выполнения программы Ukraine Facility перед Евросоюзом. Это одна из мощных реформ по расширению полномочий органов самоорганизации населения, говорит Забуранная. Статус ОСН может получить как ОСМД, так и ЖСК.

"В состав ОСН входит либо один дом, либо несколько, которые объединены. Мы предоставляем инструменты, которые могут использовать дома, входящие в состав ОСН. Любой дом, при желании жильцов, может участвовать в финансировании по госпрограммам", - объясняет Забуранна.

Что касается программ, то их насчитывается четыре: "Гриндим", "Свитлодим", "Энергодим" и "Восстановим". В мае депутаты планируют внести изменения в госбюджет и выделить дополнительные средства на повышение энергоэффективности домов, говорит Забуранна. Также ОСН могут получить льготные кредиты до 3 млн грн сроком до трех лет.

Депутат уточняет, что ОСН - это представительный, а не хозяйствующий орган. Первая функция, возложенная на него, - лидерская.

Одна из соавторов проекта Ташева, возглавлявшая рабочую группу, отмечает, что закон об ОСН должны были принять еще в конце 2025 года, однако получили более 900 поправок от коллег по парламенту. Депутат объясняет, в чем будут заключаться изменения.

"Усовершенствование понятийного аппарата - в частности, дается определение, что такое ОСН. Уточнили правовой статус ОСН. Актуализировали территориальное деление ОСН. Также ОСН могут заключать между собой договоры о реализации своих полномочий. Уточнен круг лиц, которые могут избирать и быть избранными в состав ОСН. Существенно упрощена процедура создания ОСН. Состав избирается не более чем на 5 лет. Если ОСН хочет получить финансирование, он обязан зарегистрироваться", - перечисляет Ташева.

Статус ОСН получит и определенные ограничения, в соответствии с Конституцией Украины и нормами военного времени. Полномочия ОСН и органов местного самоуправления не должны пересекаться - это одно из требований ЕС, добавляет нардеп.

"Это важные обязательства, за которые нам нужно будет отчитаться", - резюмирует Ташева.

В рамках государственных программ "СвитлоДим" и "ГринДим" можно приобрести автономные источники генерации и солнечные панели, причем компенсация от государства составляет до 70%.

Первый вице-премьер-министр и министр энергетики Украины Денис Шмыгаль предупредил, что следующая зима будет не менее сложной, чем предыдущая. Чиновник рассказал, сколько газа Украина должна закачать в подземные хранилища для прохождения отопительного сезона.

