Мужчина построил необычный электромобиль, который не нужно заряжать (видео)

Электромобиль способен работать исключительно на солнечной энергии.

Мужчина из Швеции построил необычный электромобиль на солнечной энергии. Ему удалось проехать почти 30 километров на этом авто, не задействовав аккумулятор, пишет Supercar Blondie.

Блогер Саймон Сёренсен рассказал, что для создания электромобиля он использовал детали от электровелосипеда. Он отметил, что это транспортное средство питается и заряжается через солнечную панель.

Интересно то, что электромобиль имеет полный привод, что обеспечивает ему большой крутящий момент. Это транспортное средство также может работать от аккумуляторной батареи, что полезно в пасмурные дни.

Сёренсен рассказал в комментарии изданию, что он стремился создать небольшой, но комфортный автомобиль на солнечной энергии, при этом добившись от него приличной скорости. Для этого он использовал два электровелосипеда, которые обеспечили большинство деталей для силовой установки.

"В основном, меня заинтриговала идея использовать детали от электровелосипедов для его сборки. Меня особенно заинтересовал тот факт, что все электровелосипеды используют встроенные в колеса моторы. Это означает, что нет звездочек и цепей, а значит, меньше деталей, которые могут сломаться", - поделился блогер.

Мужчина рассказал, что для изготовления шасси он использовал стальные трубы диаметром 25 мм, что потребовало от него освоения навыков сварки с нуля. Механизм рулевого управления также был разработан по индивидуальному проекту, а использование геометрии рулевого управления Аккермана обеспечило автомобилю отличный радиус поворота.

Три солнечных панели в сумме обеспечивают 300 Вт мощности в сочетании с 48-вольтовой батареей. Благодаря легким солнечным панелям и облегченному кузову Сёренсену удалось максимально снизить вес автомобиля.

Сёренсен отметил, что в каждом колесе установлен электромотор мощностью 1000 Вт. В сочетании с небольшим весом это позволяет автомобилю очень быстро разгоняться с места.

По словам блогера, запас хода его электромобиля составляет около 50 км. Он добавил, что в солнечный день этот показатель может составить 100 км.

