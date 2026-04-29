Впервые с 2024 года: США запустили гигантскую сверхтяжёлую ракету Falcon Heavy (видео)

SpaceX Илона Маска впервые с 2024 года запустила сверхтяжелую ракету Falcon Heavy. Трансляцию старта выложили на канале компании в сети X.

Запуск осуществили из Космического центра имени Кеннеди во Флориде. Оба боковых ускорителя ракеты-носителя после запуска успешно вернулись на Землю, что в очередной раз подтвердило надежность концепции SpaceX.

Что касается самой миссии, то ее главная задача - вывод спутника ViaSat-3 F3 на геостационарную орбиту. Аппарат предназначен для расширения интернет-покрытия в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Это очень большой спутник - его масса достигает около 6,5 т. Аппарат завершит формирование орбитальной группировки ViaSat-3.

Falcon Heavy - справка УНИАН

Каждый запуск ракеты-носителя Falcon Heavy - это большое событие. Не только для компании SpaceX, но и для всей ракетно-космической отрасли в целом.

Falcon Heavy запускают очень редко. Не из-за технических недостатков ракеты-носителя, а из-за того, что она является ракетой специализированного назначения (подавляющее большинство коммерческих грузов выводится менее мощной и более дешевой ракетой Falcon 9).

Falcon Heavy - одна из самых мощных действующих ракет-носителей в мире, способная выводить в космос чрезвычайно тяжелые грузы. На низкую опорную орбиту она может вывести груз массой 63 800 кг. При запуске на геопереходную орбиту этот показатель составляет 26 700 кг.

На момент своего первого запуска в 2018 году Falcon Heavy была самой грузоподъемной ракетой-носителем из находящихся в эксплуатации. Она оставалась таковой до запуска в 2022 году Space Launch System, предназначенной для полетов на Луну.

Одно из преимуществ Falcon Heavy заключается в том, что она обеспечивает высокую для своего класса экономическую эффективность. Это достигается благодаря частичной многоразовости - ракета имеет возможность повторного использования первой ступени и боковых ускорителей.

Компания SpaceX - другие новости

В будущем компания Маска намерена ввести в эксплуатацию еще более мощную ракету - полностью многоразовую космическую систему Starship.

Она состоит из двух ступеней: ускорителя Super Heavy и космического корабля Starship. Обе ступени оснащены двигателями Raptor и используют в качестве компонентов топлива жидкий метан (топливо) и жидкий кислород (окислитель).

На сегодняшний день систему активно испытывают. По крайней мере, часть тестовых запусков завершилась успешно.

В то же время у конкурентов Илона Маска (в частности, у компании Blue Origin) дела обстоят не столь благополучно. Они пытаются сократить отставание от SpaceX, но оно по-прежнему остается довольно значительным.

