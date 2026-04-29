Хегсету припомнили слова Трампа о том, что у Украины 'нет карт': что он ответил

Речь идёт о решениях и заявлениях, которые подавались президентской администрацией как уверенные и стратегически выверенные, однако в свете последних событий выглядят спорно.

В США вспомнили о заявлениях президента США Дональда Трампа об Украине и том, что у нее "нет карт" и нужно договариваться с Москвой. Эту тему затронули во время слушаний в Комитете Палаты представителей США по вопросам вооруженных сил, где на вопросы отвечал министр обороны Пит Хегсет.

Конгрессмен-демократ Адам Смит спросил главу Пентагона о том, не просчитались ли Штаты в оценке возможностей Украины.

"Год назад вы говорили, что у Украины нет карт и ей нужно идти на сделку. Очевидно, это оказалось неправдой. Что вы упустили? Не увидели, на что Украина окажется способна в последние 14 месяцев?" - спросил конгрессмен.

Видео дня

В ответ министр обороны заявил, что никаких ошибок в прошлых оценках не было, однако прямо на поставленный конгрессменом вопрос не ответил.

"Мы ничего не пропустили. О чем в этом комитете не говорят, так это о том, что Джо Байден без какой-либо ответственности передал Украине нашего вооружения на сотни миллиардов долларов. В конце концов, президент Трамп считает, что между Россией и Украиной должно быть мирное соглашение, что это отвечает интересам обеих сторон", - ответил он.

На уточняющий вопрос Смита о том, что имеется ввиду именно стратегическая оценка ситуации, Хегсет ограничился общим ответом:

"Думаю, украинцы проявили большое мужество. И я ценю то, что Европа теперь платит за то оружие, которое мы предоставляем".

Передача Украине вооружения США

Напомним, что Пентагон не передал Украине 400 млн долларов, выделенных Конгрессом США еще в 2025 году, сообщил сенатор-республиканец от штата Кентукки Митч Макконнелл. Он заявил, что выделенная Украине финансовая помощь уже несколько месяцев "пылится" в Министерстве войны, а руководство ведомства игнорирует все официальные запросы.

Также высокопоставленный чиновник Пентагона Элбридж Колби, отметил, что Украина может дальше не рассчитывать на помощь США, поскольку Вашингтон существенно ограничен в запасах вооружений. Поэтому весь груз основной ответственности будет переложен на плечи Европы.

