Россияне ищут новые участки для потенциальных атак в Харьковской области, – глава ОВА

Харьковщина остается для оккупантов приоритетом, говорит чиновник.

Российские оккупационные войска тестирует новые участки для потенциальных будущих наступлений в Харьковской области.

Такое заявление сделал глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов в комментарии "Укринформу". Он отметил, что пока успехов у врага нет.

"Мы замечаем, что россияне испытывают, возможно, новые участки, которые могут выбрать для себя в качестве приоритетных для будущих наступлений и попыток продвинуться вглубь нашей территории. Пока что все эти попытки для них неудачны. Наши воины полностью контролируют все направления", – заявил Синегубов.

По словам чиновника, враг постоянно атакует на Купянском и Изюмском направлениях. Противник не ослабляет давления, и Харьковская область остается для оккупантов приоритетом, говорит глава ОВА.

Отдельно Синегубов прокомментировал удары по Харьковщине. Сейчас россияне активизировали атаки дронами "Молния", в том числе и по Харькову. Оккупанты наносят удары по местному населению и гражданской инфраструктуре.

"Они не могут простить, что Харьковская область держится, что город Харьков живет в относительно безопасных условиях", – добавил Олег Синегубов.

Кроме того, враг атакует Харьковскую область другими средствами. Среди них ударные дроны типа "Шахед" и управляемые авиабомбы. Также фиксируются ракетные удары.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина находится в лучшей позиции на поле боя за последние 9-10 месяцев. При этом глава государства отметил, что Россия не испытывает давления, поэтому считает, что может продолжать войну против Украины.

Силы обороны продолжают поражать вражеские цели и за пределами фронта. Так, в Воронежской области РФ были поражены два вертолета противника. Ми-28 и Ми-17 проводили дозаправку и межполетный осмотр.

