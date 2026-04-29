Пентагон официально раскрыл стоимость войны против Ирана

США уже потратили около 25 миллиардов долларов на военные действия против Ирана. Об этом сообщил главный финансовый директор Министерства войны США Джулс Херст во время слушаний в Палате представителей.

Херст вместе с министром обороны США Питом Хегсетом и председателем Объединенного комитета начальников штабов Дэном Кейном выступили перед Комитетом по вооруженным силам по вопросу финансирования Пентагона на следующий год.

По его словам, основная часть расходов пришлась на боеприпасы. Также средства направлялись на эксплуатацию техники, обслуживание войск и замену вооружения, использованного в ходе операции на Ближнем Востоке.

Видео дня

Эта сумма стала первой официальной оценкой стоимости конфликта, который начался в конце февраля. В Пентагоне отмечают, что окончательные расходы могут быть значительно выше – после полной оценки ведомство планирует запросить дополнительное финансирование у Конгресса.

В то же время аналитический ресурс Iran War Cost Tracker, который ведет обственный подсчет расходов США на военные действия в Иране, считает, что война уже обошлась США более чем в 65 млрд долларов. В эту сумму входят расходы на содержание военного персонала, переброску кораблей и техники в регион, логистику и другие сопутствующие операционные расходы.

Финансовые последствия войны в Иране

Ранее бывший чиновник Пентагона Хайдер Али Хуссейн Маллик призвал руководство Минобороны США раскрыть реальную стоимость войны на Ближнем Востоке. Также он требует показать, как действия США в Иране отразятся на американской экономике. Он уверен, что даже в случае быстрого заершения боевых действий, США продолжат вкладывать ресурсы в военную инфраструктуру на Ближнем Востоке - укрепление своих военных баз, возведение укрытий, топливное снабжение, а также утилизацию боеприпасов.

Отметим, что война в Иране привела к самому высокому за последние годы росту цен на фисташки, нарушив поставки в тот момент, когда растущий интерес потребителей к продуктам на основе этого ореха вызвал резкий рост спроса. Эта ситуация в дальнейшем вызовет значительный рост стоимости производства кондитерских изделий по всему миру.

