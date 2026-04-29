'Происходят ужасные вещи': украинские аграрии не хотят торговать с Африкой, несмотря на высокий спрос

Украинские компании открывали предприятия в Африке, но столкнулись с трудностями.

Украинский аграрный бизнес не хочет углублять сотрудничество со странами Африки, несмотря на то, что континенту требуется много продовольствия. Об этом говорится в статье УНИАН.

"Украинский аграрный бизнес воспринимает Африку как невозможное направление движения. Там нет прозрачности, не работает юридическая защита, много криминальных угроз", - разводит руками Леонид Козаченко, президент Украинской аграрной конфедерации.

По его словам, Африка нуждается в больших объемах продовольствия, но Украина сталкивается с препятствиями при попытке его поставки.

Видео дня

"Ключевая проблема - нет контроля за поставками и гарантий оплаты, - рассказывает он. - Африканские банки никогда не выполняют свои обязательства. А подтверждение аккредитива европейским банком в Африке можно получить очень редко (европейские банки неохотно соглашаются гарантировать оплату поставленного продовольствия украинскими компаниями, - УНИАН). И даже если это удалось сделать, то на груз могут напасть пираты, а африканская страна-покупатель просто скажет, что "мы не виноваты - это ваши проблемы", - отмечает эксперт.

Козаченко говорит, что было уже много случаев, когда украинские компании создавали производства в Африке. Но также получали негативный опыт.

В то же время он подчеркнул, что, несмотря на это, нужно искать решение проблем.

"Уже есть опыт ОАЭ, которые получают капитал за аффинаж золотых полезных ископаемых, и Турции. Турция, кстати, поставляет преимущественно переработанную продукцию - в том числе муку. В то время как сама получает где-то 80% пшеницы из Украины", - приводит он успешные примеры бизнеса в Африке.

Эксперт упоминает и о России, которая агрессивно продвигает свою аграрную продукцию на этом континенте.

"Есть также опыт россиян, которые создали ЧВК "Вагнер", которая сопровождает и контролирует поставки из РФ до конечного потребителя. Если импортер получил товар, но не рассчитался, то с ним происходят ужасные вещи", - подытожил эксперт.

Сколько мы экспортируем в Африку

Богдан Духницкий из Института аграрной экономики добавляет, что экспорт аграрной продукции из Украины в Африку "достаточно нестабилен".

"Максимальное его значение было достигнуто по итогам 2021 года - 3,7 миллиарда долларов. Но из-за полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины и блокирования морских портов ситуация кардинально изменилась. В 2022 году объемы поставок отечественного продовольствия в африканские страны снизились до 1,6 миллиарда долларов", - сказал он.

По словам эксперта, восстановление экспорта продовольствия в Африку началось в 2024 году и продолжилось в прошлом году, по итогам которого Украина получила выручку в размере 2,8 миллиарда долларов.

Аграрный экспорт Украины - последние новости

Экспорт из Украины зерновых и зернобобовых во второй половине 2025 года сократился на 29,4%.

В целом экспорт аграрной продукции за прошлый год сократился на 8,8%, или на 2,15 миллиарда долларов по сравнению с результатом 2024 года.

