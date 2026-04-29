Информационная кампания против производителя оружия Fire Point выгодна как России, так и США, - Сазонов

По его словам, информационное давление на компанию может иметь прямые последствия для обороноспособности Украины.

Информационная атака на украинского производителя вооружения Fire Point, развернувшаяся после публикации расследования журналиста Михаила Ткача, может быть выгодна одновременно как России, так и США. Такое мнение высказал военнослужащий и политолог Кирилл Сазонов. Об этом он заявил в своем посте в социальных сетях.

"Сейчас это уже подхватили россияне. Уже разнесли по своим каналам: "смотрите, какая плохая Fire Point", "смотрите, какая коррупционная компания", "смотрите, украинский ВПК - это схемы". Догадываетесь, почему они так радуются? Может, Туапсе посмотрите? Может, посмотрите, что в последнее время происходит с российскими НПЗ, складами, логистикой и всем тем, что годами работало против нас? Я вам, возможно, открою страшную тайну. Почти все, что сегодня горит, взрывается и "самоликвидируется" на территории России - это результат работы Fire Point", - отметил он.

По его словам, информационное давление на компанию может иметь прямые последствия для обороноспособности Украины.

Видео дня

"Если после таких "расследований" компания теряет финансирование или возможности масштабирования, это означает меньшее производство, меньше ударов по военной инфраструктуре РФ и больше времени для врага на восстановление", - подчеркнул он.

Отдельно Сазонов обратил внимание на геополитический аспект ситуации, в частности на фрагмент обнародованных разговоров, где речь идет о возможной обеспокоенности США развитием украинской баллистической программы.

"Украинская баллистика потенциально дешевле и может создать конкуренцию западным образцам. Поэтому информационное давление на отечественного производителя может быть выгодно не только России, но и отдельным внешним игрокам", - считает он.

В то же время Сазонов подчеркнул, что в случае наличия коррупционных правонарушений они должны расследоваться правоохранительными органами.

"Если есть состав преступления - должны быть подозрения и приговоры. Но публичные кампании, которые одновременно бьют по репутации и финансированию критически важного оборонного предприятия во время войны, требуют отдельной оценки с точки зрения национальной безопасности", - заявил он.

