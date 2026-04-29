Украина находится в наилучшей позиции на поле боя за последние 9-10 месяцев, - Зеленский

Зеленский подчеркнул, что сейчас Россия не чувствует давления.

Украина сейчас находится в наилучшей позиции на поле боя за последние 9–10 месяцев. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью Newsmax.

"Россия не чувствует давления. Поэтому Москва считает, что можно продолжать войну, но Россия находится не в сильной позиции - она не выигрывает. За последние 9–10 месяцев мы находимся в лучшем положении - я имею в виду на поле боя, но в любом случае лучше прекратить войну", - сказал украинский лидер.

Энергетическое перемирие

Зеленский поделился, что Украина получила сообщения от партнеров о том, что из-за сложившейся ситуации на Ближнем Востоке, возможно, не стоит наносить удары по энергетической инфраструктуре России. Он заявил, что ответил отрицательно.

"Давайте объявим энергетическое перемирие, но никто нам такого перемирия не предлагал. Мы готовы к этому, но если Россия нанесет по нам удар, мы ответим любым способом", - подчеркнул президент.

Помощь Украины другим странам

Зеленский отметил, что Украина оказала поддержку нескольким странам, которые обратились с просьбой, и не только на Ближнем Востоке.

"Некоторые учреждения в Соединенных Штатах также обратились к нам с просьбой о поддержке, и, конечно, мы являемся партнерами, поэтому мы решили это сделать, в том числе оказав помощь американским базам. Поэтому я считаю, что мы помогли Соединенным Штатам. Если США считают, что они нас не просили - ладно", - рассказал украинский лидер.

Отказ от помощи Украине не укрепляет США

Также Зеленский прокомментировал заявление вице-президента США Джей Ди Вэнса о том, что "прекращение финансирования войны в Украине со стороны США является достижением нынешнего руководства страны". По словам президента Украины, это никак не укрепляет США.

"Если Джей Ди Вэнс гордится тем, что не помогает нам, это означает, что он помогает россиянам, и я не уверен, что это укрепляет США. Россия - это враг. Она всегда будет врагом Соединенных Штатов", - подчеркнул президент.

Зеленский предупредил об увеличении дальности ударов по РФ

Ранее президент Владимир Зеленский после доклада временного исполняющего обязанности главы СБУ генерал-майора Евгения Хмары заявил, что Украина будет увеличивать дальность ударов вглубь РФ с целью ограничения ее военного потенциала.

По словам Зеленского, речь идет о "дальнобойных санкциях" – новом этапе применения украинского оружия для ограничения потенциала российской войны. Президент похвалил сотрудников СБУ за меткость.

Президент отметил, что уже сейчас Украина наносит удары по России на расстоянии от 1500 км. Он подчеркнул, что в будущем этот показатель увеличится.

