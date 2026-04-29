Украина ввела санкции против соседней страны: Зеленский раскрыл подробности

Президент Владимир Зеленский подписал новый санкционный пакет Украины, в том числе в отношении субъектов из Беларуси. Об этом глава государства сообщил в вечернем видеообращении.

"Сейчас я уже подписал еще один новый санкционный пакет Украины – весомый пакет, – в том числе в отношении субъектов из Беларуси. Это сигнал многим нашим партнерам, на что стоит давить, чтобы все-таки снизить уровень этой войны, ее интенсивность", – заявил он.

По словам президента, у России нет доброй воли. Ее нужно принуждать к тем или иным шагам, необходимым для уменьшения агрессии, и пусть они уже потом называют это своими "жестами доброй воли".

"Нужно, чтобы Беларусь не была втянута в войну. Нужно, чтобы не было операций против других европейских стран. Нужно, чтобы в этой войне России против Украины был достойный мир", – добавил Зеленский.

Риски для Украины со стороны Беларуси

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе Зеленский заявил, что у россиян "очень много разных больных идей", поэтому очень не хочется, чтобы Беларусь была в них втянута.

Отвечая на вопрос, существует ли угроза наступления со стороны Беларуси, глава государства отметил, что у россиян "очень много разных больных и фантастических идей".

"Поэтому очень не хочется, чтобы Беларусь была втянута в эти фантастические идеи и чтобы они превратились в страшную реальность", – подчеркнул он.

