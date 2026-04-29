СМИ раскрыли, чем были атакованы российские вертолеты в Воронежской области

Характеристики использованных дронов не разглашались.

Силы обороны Украины поразили сразу два российских вертолета в Воронежской области РФ – Ми-17 и Ми-28. Сделать это удалось с помощью дронов-камикадзе.

Удары нанесли бойцы из 429-й бригады беспилотных систем "Ахиллес" в сотрудничестве с центром специальных операций "Альфа" СБУ. В материале Defense Express отмечается, что вертолеты находились на расстоянии 152 км от украинской границы.

Украинский ресурс писал, что для атаки, вероятно, были использованы дроны-камикадзе Darts в двухмоторной версии. Однако впоследствии издание уточнило, что были применены другие баражирующие боеприпасы.

"Как несколько позже сообщили Defense Express в самой 429-й бригаде "Ахиллес", для поражения целей был использован RAM-2X. Его характеристики не объявлены, а те, что фигурировали ранее, например дальность до 120 км, как оказалось, были несколько занижены", – говорится в материале.

Известно, что разработка имеет украинскую боевую часть. Боеприпас работает в паре с разведчиками "Шарк". Россияне жалуются, что эти БПЛА не фиксируются и не подавляются средствами РЭБ.

Недалеко от города Пермь была поражена российская нефтеперекачивающая станция. Объект, который атаковала СБУ, расположен на расстоянии более 1500 км от Украины. Станция принадлежит АО "Транснефть" и является стратегически важным хабом магистральной нефтотранспортной системы РФ.

А на территории оккупированного Крыма было поражено место хранения оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер" российской армии. Техника находилась в 40 километрах к востоку от оккупированного Симферополя.

