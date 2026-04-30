Оккупанты атаковали Одессу десятками дронов: повреждены жилые дома, есть раненые

В городе вспыхнули пожары.

В ночь на 30 апреля российская армия нанесла массированный удар по Одессе. В результате атаки оккупантов повреждены жилые дома, есть раненые.

Как передает корреспондент УНИАН, воздушная тревога была объявлена около 23:25 в среду, 29 апреля. Мониторинговые каналы сообщили, что по меньшей мере два десятка "Шахедов" направляются на город со стороны Черного моря.

Вскоре в городе начали раздаваться мощные взрывы. Некоторые дроны летели на очень небольшой высоте – было слышно, как они жужжат над крышами жилых домов.

Вскоре начальник Одесской ГВА Сергей Лысак подчеркнул, что в результате атаки беспилотниками под ударом оказались инфраструктура и жилой сектор. Повреждены пятиэтажное здание и частный дом. Также враг поразил территорию автостоянки и административное здание.

"Предварительно, пострадали четыре человека. Всем оказывается помощь в медицинском учреждении города", – сообщил Лысак.

По его словам, все оперативные службы работают на местах. Информация о пострадавших в настоящее время уточняется. Впоследствии чиновник добавил, что в Одессе в результате атаки было повреждено учебное заведение.

По данным главы Одесской ОВА Олега Кипера, пострадали две женщины 25 и 44 лет и мужчины 38 и 62 лет.

По состоянию на час ночи воздушная тревога еще продолжалась. По данным "мониторов", со стороны моря на Одесский регион летело еще много российских дронов.

Атаки РФ по Одесской области

Напомним, что в ночь на 29 апреля россияне массированно атаковали дронами юг Одесской области, в частности Измаильский район. Произошли разрушения и многочисленные пожары, в Измаиле пострадала районная больница, жилые дома, портовая инфраструктура и т. д.

Были и пострадавшие. 46-летний мужчина и 55-летняя женщина были доставлены в больницу. Женщина госпитализирована с множественными осколочными ранениями, ее состояние врачи оценивают как тяжелое.

Также был зафиксирован пожар на территории Дунайского биосферного заповедника.

