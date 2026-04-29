Испанские бары и рестораны могут быть вынуждены закрыть открытые террасы: какая причина

В Испании бары будут обязаны закрывать свои открытые террасы во время аномальной жары для защиты работников сферы гостеприимства. Об этом пишет The Independent.

В периоды опасной экстремальной жары бары, кафе и рестораны с открытыми террасами должны будут прекратить обслуживание на них.

13 апреля профсоюзы работников сферы гостеприимства подписали поправку к Национальному трудовому соглашению для сектора гостеприимства, включающую климат в качестве фактора организации труда.По инициативе профсоюзов было достигнуто соглашение с ассоциациями работодателей о внесении изменений в национальную трудовую законодательство.

Отмечается, что согласно новым правилам, закрытие террас будет обязательным, когда Государственное метеорологическое агентство выпустит оранжевые или красные предупреждения о жаре.

В июле и августе температура в южных регионах Испании может достигать 40°C. Прошлым летом, 17 августа, в Херес-де-ла-Фронтера во время аномальной жары была зафиксирована самая высокая температура за один день - 45,8°C.

Теперь, если официальные предупреждения указывают на опасность, включая экстремальную жару, сильный дождь или снег, предприятия обязаны реагировать на официальные предупреждения о погоде и принимать меры защиты для персонала.

Официанты, выполняющие физически тяжелую работу, например, вынос подносов с напитками из тени, могут быть переведены на другое время или временно перемещены в помещение, если жара станет слишком сильной для работы на открытом воздухе.

Для туристов это может означать приостановку обслуживания на открытом воздухе до снижения температуры, если терраса не имеет достаточной тени или систем охлаждения.

Внутренние помещения останутся открытыми в соответствии с этим правилом, а предприятия, нарушающие правила, будут оштрафованы инспекторами по труду на сумму более 50 000 евро за нарушение законов об охране труда и технике безопасности. Профсоюз FeSMC-UGT заявил:

"Это достижение не только подчеркивает прогресс, достигнутый благодаря социальному диалогу, но и подтверждает приверженность подписавших соглашение организаций дальнейшему укреплению модели коллективных переговоров, гарантирующей права, стабильность и прогресс для работников и компаний в этом секторе в ближайшие годы".

