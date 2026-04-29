На картах Google Earth увидели странные следы, ученые потратили месяцы, чтобы их объяснить

Загадочные следы были обнаружены в безлюдной местности на юге Австралии.

Пользователь сервиса Google Earth обнаружил в австралийской пустыне Налларбор гигантский след неизвестного происхождения. Ученым понадобилось несколько месяцев, чтобы понять, что это такое, пишет DailyGalaxy.

Как пишет издание, загадочная "рубцообразная" полоса имела длину около 11 километров. После ажиотажа в Сети на загадку обратили внимание ученые.

Поскольку речь идет об отдаленном регионе, где нет людей и какой-либо инфраструктуры, ключевую роль в исследовании сыграли спутниковые данные и полевые обследования. Как отмечается в публикации, ученые сравнили снимки разных периодов и установили, что загадочные следы появились между 16 и 18 ноября 2022 года. Рядом также зафиксировали круглые синеватые пятна, которые, вероятно, являются временными водоемами после сильных осадков.

Исследование, опубликованное в Journal of Southern Hemisphere Earth Systems Science, описывает след шириной от 160 до 250 метров примерно в 20 километрах к северу от Трансавстралийской железной дороги и в 90 километрах к востоку-северо-востоку от бывшего железнодорожного поселения Форрест.

Во время полевых исследований через несколько месяцев ученые обнаружили характерные циклоидальные следы вдоль этой полосы. По словам метеоролога Джона Аллена, такие признаки типичны для торнадо.

Циклоидальные следы достаточно очевидны, и их наблюдают на путях разрушений торнадо в США. Вид этого пути без существенных доказательств наводнения как альтернативной причины еще больше подтверждает это предположение", – заявил он

Как рассказывают авторы исследования, сила урагана могла достигать уровня F2–F3 по шкале Фудзиты, со скоростью ветра более 200 км/ч. Анализ следа свидетельствует, что торнадо двигался с запада на восток и вращался по часовой стрелке, оставляя после себя четко очерченную траекторию. По оценкам, он длился от 7 до 13 минут.

Несмотря на значительную силу, стихия осталась незамеченной из-за изолированности региона. Налларбор – это огромная равнинная территория с минимальной растительностью и почти полным отсутствием человеческой активности. Именно поэтому подобные погодные явления могут происходить без каких-либо очевидцев.

Интересно, что след оставался хорошо заметным даже через полтора года после события, поскольку природа в этом районе практически мертва и некому затоптать следы.

