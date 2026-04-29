Вы неправильно храните лимоны: они пролежат дольше в особом месте

Холодильник – далеко не всегда оптимальное место для хранения лимонов.

Лимоны – привычный фрукт в нашем рационе, однако из-за специфики их использования в кулинарии купленный фрукт часто вынужден неделями, а иногда и месяцами ждать, пока его применят по назначению. И за это время лимоны могут потерять свои вкусовые качества, поскольку часто люди хранят их неправильно, пишет ofeminin.pl.

Многие люди автоматически кладут лимоны в холодильник, полагая, что холод продлит их свежесть. Действительно, низкая температура замедляет высыхание, но в то же время может ухудшать вкус и текстуру плода. Особенно это заметно у разрезанных лимонов: они быстро теряют сок, аромат и становятся менее приятными на вкус.

С другой стороны, хранение при комнатной температуре позволяет лучше сохранить естественные вкусовые свойства. Важно лишь обеспечить правильные условия: сухое, темное место без доступа прямых солнечных лучей и подальше от источников тепла. Также не стоит плотно прижимать лимоны друг к другу, ведь это может ускорить их порчу и высыхание.

Холодильник или темная кладовка?

По словам специалистов, оба подхода имеют свои преимущества и недостатки. Холодильник продлевает общий срок хранения, но в комнатных условиях лучше сохраняется вкус. При оптимальных условиях лимоны могут оставаться свежими до четырех месяцев, особенно если их держать в прохладном помещении с температурой примерно 10–15 °C, например, в кладовой или погребе.

Разрезанные лимоны в любом случае стоит хранить очень недолго, и лучше все же в холодильнике. Удобнее всего положить половинку срезом вниз на тарелку и поставить на верхнюю полку. В таком виде их желательно использовать в течение двух дней. В качестве альтернативы можно выжать сок и хранить его в герметичной таре.

Если же вы храните целую кучу цитрусовых, то стоит регулярно проверять фрукты и сразу убирать те, что начали портиться или покрылись плесенью: чтобы она не распространялась на другие. Если же приходится хранить лимоны именно в холодильнике, тогда лучше держать их в плотно закрытой упаковке, чтобы сохранить влагу и аромат.

