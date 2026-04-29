Апрель завершится в Украине холодом и дождями

Небольшие осадки пройдут местами на севере, востоке и в центральной части Украины.

Апрель завершится в Украине влажной и холодной погодой. Небольшие локальные дожди пройдут 30 числа на севере, востоке и в большинстве центральных областей. Температура 30 апреля ожидается +9°...+12°, на юге и юго-востоке - до +14°...+15°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет переменная облачность. Температура воздуха ночью +1°, днем +12°, небольшой дождь.

Во Львове в четверг будет переменная облачность. Ночью -1°, днем +12°.

В Луцке будет переменная облачность, ночью -1°, днем +12°.

В Ровно завтра переменная облачность, ночью -1°, днем +12°.

В Тернополе 30 апреля ночью -1°, днем +11°, переменная облачность.

В Хмельницком в течение дня будет переменная облачность, ночью -1°, днем +11°.

В Ивано-Франковске будет переменная облачность, ночью -1°, днем +11°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -1°, днем будет +14°, переменная облачность.

В Черновцах в четверг - переменная облачность, ночью -1°, днем +12°, небольшой дождь.

В Виннице завтра будет -1°...+12°, переменная облачность, небольшой дождь.

В Житомире в четверг ночью -1°, днем +12°, переменная облачность, небольшой дождь.

В Чернигове столбики термометров покажут -1°...+11°, переменная облачность, небольшой дождь.

В Черкассах завтра ночью -1°, днем +12°, переменная облачность, небольшой дождь.

В Кропивницком температура ночью будет -1°, днем +13°, переменная облачность.

В Полтаве - переменная облачность, температура воздуха -1°...+13°, небольшой дождь.

В Одессе 30 апреля - переменная облачность, температура ночью +3°, днем +15°.

В Херсоне в четверг ночью будет +3°, днем +15°, переменная облачность.

В Николаеве завтра будет переменная облачность, ночью +3°, днем +15°.

В Запорожье температура ночью +3°, днем +14°, переменная облачность.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -1°, а днем +12°, переменная облачность, небольшой дождь.

В Харькове - переменная облачность, температура ночью -1°, днем +12°, небольшой дождь.

В Днепре температура ночью будет -1°, днем +14°, переменная облачность, небольшой дождь.

В Симферополе в четверг будет переменная облачность, +3°...+15°.

В Краматорске завтра будет практически безоблачно, температура ночью 0°, днем +11°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +1°, днем +11°, дождь.

Праздник 30 апреля, приметы погоды

30 апреля - святого апостола Иакова, брата святого Иоанна Богослова. По приметам, если погода ясная и теплая, то лето будет ранним и жарким.

