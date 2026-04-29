Энергокризис убивает малые аэропорты Европы, – Euronews

Последствия иранской авантюры Трампа становятся всё более масштабными.

Энергетический кризис, вызванный блокадой Ормузского пролива, создает значительные проблемы для небольших аэропортов Европы, которые более зависимы от малейших колебаний спроса на авиаперевозки. Об этом пишет Euronews.

Издание отмечает, что рост цен на авиационное топливо вынудил авиаперевозчиков не только повысить цены на авиабилеты, но и сократить значительное количество рейсов. И под "нож" попали в первую очередь полеты на короткие расстояния в региональные аэропорты.

Как сообщает Международный совет аэропортов Европы (ACI EUROPE), такие рейсы всегда были наименее прибыльными. К тому же этот сегмент авиарынка так и не смог полностью восстановиться после эпидемии COVID, хотя пассажиропоток в крупных аэропортах вырос более чем на 16% по сравнению с допандемическим периодом.

"Текущий уровень цен на авиационное топливо и перспектива нового кризиса стоимости жизни означают, что многие региональные аэропорты на нашем континенте, вероятно, столкнутся как с шоком предложения, так и с шоком спроса. Для них это не что иное, как экзистенциальная угроза", – заявил генеральный директор ACI EUROPE Оливье Янковец.

Вместе с тем в ACI Europe подчеркнули, что региональные аэропорты имеют критически важное значение для транспортной инфраструктуры Европы, обеспечивая треть воздушных перевозок и способствуя развитию единого рынка ЕС.

В ACI EUROPE уже призывают власти приостановить взимание части налогов с малых аэропортов, чтобы облегчить ситуацию во время энергетического кризиса.

Как писал УНИАН, венгерский лоукостер Wizz Air может столкнуться с серьезными проблемами из-за нехватки авиационного топлива, вызванной войной в Иране. Компания имеет более низкий уровень хеджирования топливных рисков (55%) по сравнению с конкурентами, поэтому быстрее ощутит рост цен и финансовое давление. Это может привести к введению топливных сборов, отменам рейсов, сокращению маршрутов и ухудшению сервиса в летний сезон.

Также мы рассказывали, что европейские авиакомпании используют кризис с авиационным топливом как аргумент для отмены или ослабления ряда регулирований, в частности касающихся багажа, компенсаций пассажирам и экологических сборов. Отрасль утверждает, что действующие правила в сочетании с ростом цен на топливо ухудшают ее конкурентоспособность и бизнес-модель, особенно для лоукостеров.

