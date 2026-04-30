В Азии обнаружили крупнейшее в мире месторождение минерала, о котором многие даже не слышали

В Китае запасы этого минерала в 20 раз меньше.

В Йондоне, что в Южной Корее, обнаружили огромные запасы ценного минерала. Речь идет о 104,5 миллионах тонн иллита.

Как сообщает ресурс Daily Galaxy, речь идет о глинистом минерале, который используется в нефтедобыче, исследованиях аккумуляторов, фармацевтике и сельском хозяйстве. Это самое крупное из известных месторождений иллита. В Китае запасы этого минерала в 20 раз меньше – там обнаружили 5 млн тонн.

Иллит не является геологической редкостью, но это минерал, о котором большинство людей никогда не слышали. Он образуется в осадочных породах – песчанике, иле, сланце – и встречается на всех континентах. С коммерческой точки зрения, его выделяет сочетание свойств, которые трудно найти вместе в одном материале.

"Он принадлежит к семейству филосиликатов, структурно родственен слюде, а размер его частиц не превышает двух микрон в диаметре. Эта мелкая пластинчатая структура обеспечивает чрезвычайно мягкую текстуру, устойчивость к температурам до примерно 600 градусов Цельсия, а также высокую способность поглощать тяжелые металлы и разлагать органические соединения. В отличие от набухающих глин, которые расширяются при увлажнении и затрудняют обработку, иллит сохраняет стабильность размеров", – объясняет автор.

Благодаря этому его можно использовать в различных отраслях. Этот минерал присутствует в буровых растворах, предотвращающих обрушение нефтяных и газовых скважин, в наполнителях для бумаги и красок, а также в косметических и фармацевтических продуктах.

Иллит в исследованиях аккумуляторов

Формула иллита также привлекла внимание исследователей аккумуляторов.

В исследовании 2024 года, опубликованном в журнале "Coatings", иллит из Йондона испытывали в качестве наполнителя в твердых электролитах на полимерной основе для полностью твердотельных литий-ионных аккумуляторов. При оптимальной концентрации он дает конкурентоспособный результат по сравнению с другими материалами для твердых электролитов, которые сейчас находятся на стадии разработки.

"Полностью твердотельные батареи заменяют жидкий электролит в обычных элементах на твердый материал, что может повысить безопасность и потенциально увеличить энергетическую плотность. Они остаются активной сферой исследований, а не коммерческим стандартом, но результаты иллита в ранних испытаниях придают этому месторождению значение, выходящее за пределы традиционных рынков глины", – добавляет ресурс.

Однако для применения в этой сфере иллит требует тщательной подготовки. Физическая обработка включает измельчение, отбеливание и обработку поверхности. Химические же этапы включают в себя кислотное выщелачивание и кристаллизацию. Кроме того, выделяются отдельные компоненты минерала, такие как калий и алюминий, что позволяет адаптировать материал для применения в различных сферах.

Иллит также сделал Йондон популярным туристическим местом. В частности, известны сауны с иллитом в оздоровительном центре возле железнодорожной станции Йондон.

Кстати, в марте 2026 года вольфрамовый рудник Сангдон в южнокорейской провинции Канвон возобновил добычу после более чем 30-летнего перерыва и сейчас перерабатывает около 640 000 тонн руды в год.

"Иллит не является стратегическим металлом, но при таких объемах он предоставляет южнокорейским производителям надежный внутренний источник для сразу нескольких отраслей промышленности, уменьшая зависимость от импорта глинистых минералов из Китая", – отмечает автор.

Ученые обнаружили литий в минерале, известном как "золото дураков". Утверждается, что эта находка может оказать большое влияние на мировую энергетику.

Между тем китайские ученые создали уникальный минерал, который тверже природного алмаза. Ранее этот минерал находили в метеоритах, которые образуются из мантии разрушенных карликовых планет.

