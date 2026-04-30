Украина может запускать дроны из Ливии: эксперт Forbes рассказал о новой тактике

Подобные военные операции в Африке уже имели место несколько лет назад.

Украина может использовать территорию Ливии как платформу для ударов по российским танкерам "теневого флота", которые помогают обходить санкции и продолжают экспорт нефти и газа. Об этом в аналитическом материале для Forbes пишет журналист и эксперт по вопросам Ближнего Востока Пол Иддон.

По данным автора, такие операции уже частично могли иметь место. В статье упоминается инцидент с российским газовозом "Арктический Метагаз", который был атакован морскими беспилотниками и получил серьезные повреждения. Судно, по данным ливийских источников, загорелось и начало дрейфовать в Средиземном море.

Эксперт по Ливии из Королевского института оборонных исследований Джалель Харчауи отмечает, что присутствие украинских специалистов в регионе уже перестало быть гипотезой. Он указывает, что после 2023 года в западной Ливии, включая районы Мисраты и Триполи, могли появиться небольшие группы, связанные с дроновыми операциями.

По его словам, ситуация изменилась на фоне усиления украинских возможностей в сфере беспилотников:

"Украина превратилась в своего рода мировую лабораторию дроновой войны", а компании и специалисты в этой сфере "могут развертываться и обучать операторов в разных регионах мира при наличии политического допуска".

Другой эксперт, опрошенный в материале, подчеркивает, что сотрудничество Киева с местными структурами в Ливии может быть взаимовыгодным: Украина получает доступ к новым театрам операций, а местные власти – к современным технологиям беспилотной войны.

При этом аналитик предупреждает, что подобная модель несет высокие риски. Размещение иностранных операторов дронов в нестабильной Ливии способно вызвать реакцию России и усложнить и без того хрупкий баланс сил в стране.

В результате, как пишет автор, формируется новая схема конфликта, в которой удары по российской логистике могут осуществляться далеко за пределами Украины – с использованием третьих стран и скрытых операционных зон.

Военное присутствие Украины в Ливии

Ранее в комментарии УНИАН экс-сотрудник СБУ Иван Ступак отметил, что информация западных СМИ о якобы размещении в Ливии украинского военного контингента выглядит весьма правдоподобной. Он утверждает, что достоверность этой информации можно оценить на "95-97%". Он подкрепляет свое мнение тем фактом, что Россия теряет свои суда "теневого флота" не только в Черном море.

В начале марта сообщалось, что в западной Ливии выявлено присутствие украинских военных. Там разворачивается скрытое противостояние между Украиной и Россией, отмечается в расследовании RFI.

