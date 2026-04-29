Трамп назвал условие для снятия морской блокады Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что продолжит морскую блокаду Ирана до тех пор, пока Тегеран не согласится заключить ядерное соглашение, которое удовлетворит Вашингтон. Такое заявление он сделал в интервью Axios.
По словам Трампа, морская блокада является более эффективной, чем бомбардировки Ирана. Он добавил, что отверг предложение Ирана по Ормузскому проливу.
"Они хотят урегулировать ситуацию. Они не хотят, чтобы я продолжал блокаду. Я не хочу снимать блокаду, потому что не хочу, чтобы они имели ядерное оружие", - сказал журналистам президент США.
По словам источников издания, Центральное командование США подготовило план короткой волны ударов по Ирану в надежде выйти из тупика в переговорах. Согласно плану, после ударов США усилят давление на Тегеран, чтобы он вернулся за стол переговоров.
Собеседники издания отметили, что пока Трамп не принял решение о возобновлении боевых действий. Однако он рассмотрит эту возможность, если Иран не пойдет на уступки.
Трамп приказал готовиться к масштабной блокаде Ирана
Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники среди американских чиновников писало, что президент США Дональд Трамп приказал своим помощникам готовиться к длительной и изнурительной блокаде Ирана.
По имеющимся данным, американский лидер решил окончательно перекрыть "кислород" иранской экономике. Чиновники рассказали журналистам, что речь идет о полном запрете судоходства в иранские порты, что фактически остановит экспорт нефти.