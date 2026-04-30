ЕС придумал для Украины новые варианты вместо ускоренного членства, - Politico

Евросоюз готови пакет краткосрочных льгот для Украины, чтобы приблизить ее после отказа стран-членов от планов по ускоренному членству.

Этот пакет будет включать более широкий доступ к рынкам и глубокое участие в программах и институтах ЕС, сообщили POLITICO на условиях анонимности четыре дипломата, знакомые с ходом обсуждений.

Отмечается, что предложения разработаны после напряженного мартовского ужина, во время которого члены ЕС отклонили предложения Европейской комиссии, которое позволило бы Украине присоединиться к Евросоюзу до завершения основных реформ.

"Страны-члены ясно дали понять, что в краткосрочной перспективе членства Украины не будет. Но нам нужно позитивное предложение о том, как мы можем двигаться вперед вместе", - прокомментировал ситуацию один из источников издания.

Варианты для Украины

Власти ЕС рассматривают способы интеграции Украины в части рынков блока, схемы финансирования и политические институты до вступления – модель, которую дипломат описал как "ускоренную постепенную интеграцию", - сообщило издание.

Германия и Франция входят в число стран, участвующих в формировании этого предложения.

Другой вариант, продвигаемый союзниками Украины -предоставление статуса "присоединяющегося государства", чтобы показать, что он твердо движется к вступлению в ЕС, согласно литовскому предложению.

При этом, источники издания в дипломатических крушах подчеркнули, что ни один пакет не может заменить формальный процесс вступления.

"Возвращение к нормальному процессу вступления, включая открытие всех кластеров как для Украины без дальнейших задержек, является нашим главным приоритетом", - сказал источник.

Издание отметило, что исторически этот статус применялся к странам, подписавшим договор о вступлении и ожидающим его ратификации. Но в документе утверждается, что случай Украины "показывает, что ее европейский путь достиг уровня стабильности и направления, заслуживающего аналогичного признания".

В чем проблема

Хотя заявка Украины на вступление в ЕС имеет политическую поддержку, комиссар по вопросам расширения Марта Кос предупрелида, что надежды президента Владимира Зеленского на вступление в 2027 году "невыполнимы".

Тем не менее, высокопоставленный представитель Европейского совета заявил, что Украина сможет закрыть переговорные кластеры к концу 2027 года только в том случае, если сохранит нынешний темп реформ. Любой договор о вступлении потребует единодушной политической поддержки всех 27 стран ЕС и заставит блок столкнуться с нерешенными спорами по условиям членства Украины.

Вступление Украины в ЕС

Ранее посол Евросоюза в Украине Катарина Матернова в интервью УНИАН отметила, что официально ЕС не позиционировал 2027 год как дату вступления Украины.Матернова подчеркнула, что в Евросоюзе надеются на ускорение обсуждений, однако называть конкретную дату до завершения всех необходимых реформ – нецелесообразно.

24 апреля канцлер Германии Фридрих Мерц предложил масштабнее привлечь Украину к деятельности Евросоюза. Однако он подчеркнул, что быстрое вступление страны невозможно.

