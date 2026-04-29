В Эстонии раскритиковали своего президента из-за высказываний о России

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна раскритиковал позицию президента Алара Кариса относительно необходимости будущего диалога с Россией и "упущенных возможностей" для переговоров в начале войны. Как сообщает издание ERR, президент высказал эти комментарии во время официального визита в Финляндию во вторник.

Отмечается, что он и президент Финляндии Александр Стубб, принимавший Кариса, заявили, что Европа должна в конечном итоге начать диалог с Россией о мире после войны в Украине и извлечь уроки из ошибок, допущенных ранее во время вторжения России в Украину.

Министр иностранных дел Маргус Цахкна отметил, что позиции президента противоречат внешней политике Эстонии.

"Желание Алара Кариса начать диалог с Россией противоречит всей европейской и эстонской внешней политике и вместо этого дает Путину возможность выдвигать свои требования, условия и ультиматумы. И эта идея о том, что каким-то образом должно было быть заключено прекращение огня после февраля 2022 года - я хотел бы напомнить Алару Карису, что тогда Путин выдвинул ультиматумы относительно суверенитета и территории Украины, а также наших собственных гарантий свободы и безопасности в контексте НАТО", - сказал Цахкна.

Не только политики коалиции, но и лидеры оппозиции заняли аналогичную позицию. Лидер оппозиции Исамаа Урмас Рейнсалу отметил, что вторжение России в Украину - это не вина Европы:

"Если мы рассмотрим конкретно, могла ли Европа каким-то образом добиться прекращения военных действий весной 2022 года, я не разделяю эту точку зрения. Мы можем вспомнить, что двусторонние переговоры между Украиной и Россией действительно состоялись. Но они сорвались, когда Украина вернула себе территорию, включая Бучу. На самом деле же внимание сосредоточено на агрессоре, который до сих пор не проявляет намерения отказаться от своих военных и стратегических целей".

Лаури Ляянеметс, лидер Социал-демократов (СДЕ), также находящийся в оппозиции, отметил: "До сих пор Эстония сосредотачивалась и хотела, чтобы Европа сосредоточилась на том, как Россия может завершить свою агрессивную войну в Украине и обеспечить отсутствие угрозы в Прибалтике в будущем".

"Теперь, чтобы начать говорить о том, как, когда, в какой момент и в каком контексте мы могли бы начать диалог или общение с Россией, фокус смещается в другую сторону", - добавил Ляянеметс.

Заявления Эстонии по Украине

Как сообщал УНИАН, в Эстонии считают, что заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Россия готовит мобилизацию для нападения на страны Балтии, "подрывает доверие к 5-й статье НАТО".

Цахкна заявил, что Украина уже неоднократно указывала на угрозу нападения России на другие страны. По его словам, такие заявления не соответствуют оценке эстонской разведки. Он подчеркнул, что подобные заявления со стороны Украины "не способствуют сотрудничеству".

Также заявление Зеленского прокомментировал и председатель комитета по иностранным делам эстонского парламента Марко Михкельсон. Он отметил, что такие заявления со стороны Украины звучат уже не впервые.

По словам депутата, если существует серьезная угроза, то союзники должны обмениваться такими сообщениями между собой. Также он обвинил Зеленского в распространении российских тезисов.

