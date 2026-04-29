Звезда 'Крепостной' развелся с женой после 10 лет брака и назвал причину

Пара во второй раз оформила развод.

Известный украинский актер и телеведущий Константин Октябрьский, знакомый по сериалам "Крепостная", "Первые ласточки", "Парочка следователей", заявил, что расстался с женой после десяти лет брака, и назвал причину.

Инициатором разрыва актер назвал свою жену Самиру. Именно она подала на развод.

"Очередной кризис, с которым не смогли справиться. Наверное, я где-то недоработал как мужчина. Не было тех чувств, на которые она заслуживала, на которые она рассчитывала, того уважения, любви", – сказал Константин Октябрьский в интервью Алине Доротюк.

Он рассказал, что они с женой поженились чуть больше 10 лет назад, воспитывают двоих детей и уже однажды разводились, но решили дать отношениям еще один шанс и через некоторое время снова поженились.

"Мы решили снова строить отношения, проработали себя, поработали над собой и приняли решение, что давай попробуем еще раз", – рассказал Константин Октябрьский.

Он подчеркнул, что никаких измен в браке не было.

"Я ей многим обязан, она удивительная женщина. Она очень хорошая мать. Она мудрая, умная. Когда я строил карьеру, она была с детьми, занималась обустройством дома. Вот поэтому я очень ее уважаю, ценю за это", – сказал актер.

Он отметил, что, несмотря на развод, они с женой сохранили теплые отношения и будут и в дальнейшем вместе воспитывать детей. Женится ли он в третий раз – Константин Октябрьский не загадывает.

Напомним, как ранее писал УНИАН, квартира Константина Октябрьского пострадала во время вражеской атаки на Киев.

